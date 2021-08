Wie Kostümideen und witzige Ausstattung auf die Bühne der Festspiele Wangen kommen

Woher kamen die pfiffigen Ideen und die witzige Ausstattung auf die Bühne der Festspiele Wangen? Die Antwort: Aus dem GEG-Gebäude der ehemaligen Adler-Käserei. Während im großen Saal im Erdgeschoss die Proben für die zehnte Festspielsaison liefen, schneiderte Elke Gattinger im Stock darüber Kostüme oder stellte die Gegenstände für die Bühne her.

Die Kostümbildnerin hat in Wangen schon in allen möglichen Räumen gewohnt und gearbeitet, wie die Stadt weiter mitteilt. Aber Probenraum und Werkstatt waren bisher noch nie unter einem Dach. Es ist fast wie im Theater. „Ich habe nicht mal meine schwere Nähmaschine mitbringen müssen. Meine Vermieterin hat mir ihre geliehen“, sagt sie. In einem großen Regal liegen alle möglichen Gegenstände, die noch verarbeitet werden können. Dazwischen holt Elke Gattinger einen Spazierstock hervor, an dem etwas Grünes aus Filz hängt. Bei genauerem Hinsehen ist es ganz klar: ein Schmetterling. „Den dürfen dann im Wechsel Frank-Peter Käse und Reinhard Harnoß über der Bühne ‚fliegen‘ lassen“, sagt sie mit verschmitztem Lächeln.

Quietschgelbe, knöchelhohe Schuhe

Gegenüber reihen sich zwei mobile Kleiderständer aneinander. Nicht zu übersehen sind große schwarze Fräcke – schicke Überzieher für die Pinguine. Und unten auf der Ablage: quietschgelbe, knöchelhohe Schuhe – die Schuhe der drei Arche-Passagiere. „Und dann gibt es noch das“, sagt Elke Gattinger und schwenkt ein Tütü. Es ist eins der Kleidungsstück für die Taube, also für Christine Urspruch. Sie wird immer wieder etwas anderes Überraschendes in ihren Haaren tragen.

Auf dem zweiten Kleiderständer hängen die Kostüme für das Abendstück. Pink für Kathrin (Christine Urspruch), die eine Niere braucht. Passend dazu, in dunklerem Weinrot der Anzug von Götz, ihren Mann (Paul Schaeffer). Für den erfolgreichen Architekten hat die Kostümbildnerin übrigens einen Bauchansatz vorgesehen, was aus dem schlanken Schauspieler einen – zumindest leicht – gesetzten Herrn machen wird.

Korallenrot und hellbraun

Elisabeth Ebner, die als Diana sauer reagiert, als ihr Mann Götz (Florian Thunemann) der gemeinsamen Freundin seine Niere anbietet, wird in Korallenrot gekleidet. Götz tritt in hellbraun an ihrer Seite auf. Die vier Akteure werden auf einer blau-dominierten Bühne spielen und sich davor bestens abheben.

Einen Teil der Kleidungsstücke hat die Kostümbildnerin gekauft, andere geschneidert. Wie gewohnt hat sie sich dabei sehr gern in Wangener und Ravensburger Geschäften eingedeckt. Die weißen Pumphosen der Pinguine sind aus Bettwäsche genäht, die Elke Gattinger bei APeVau gefunden hat.

Für sie sind die Festspiele Wangen das Ende der premierenlosen Zeit. „Ich konnte auch während des Lockdowns arbeiten, aber es gab einfach keine Premieren“, erzählt sie. Im Gehen lädt Elke Gattinger zu einem Blick in den Probenraum ein. Dort steht eine Holzkiste, die eine wichtige Rolle in der Geschichte um die Arche und ihre Passagiere spielen wird. Wenn die Pinguine sich darin verstecken, müssen sich deren Darsteller nicht fürchten, wie sich zeigt. Denn hell leuchtende Sterne sorgen in der Kiste für Licht in der Dunkelheit.