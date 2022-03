Wie die Polizei Ravensburg Hass im Netz vorbeugen will

Die Polizeiliche Kriminalprävention gibt auf www.zivile-helden.de auch Tipps für das richtige Verhalten im Netz.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Schulen, Lehrer und Eltern können sich zum Thema „Hate Speech – Zivilcourage im Netz“ an das Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention, Telefon 0751/803-1042 oder per E-Mail an ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de wenden. (sz)