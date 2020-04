Wie das Corona-ABC der kleinen Leonie ausschaut

Was geht kleinen Kindern durch den Kopf, die seit Wochen viel zuhause bleiben müssen und ihre Freunde nicht treffen dürfen? Deren Eltern oftmals arbeiten müssen und die bei bestem Wetter nicht auf den Spielplatz dürfen? Eine Antwort auf solche Fragen hat die achtjährige Leonie mit einem ganz besonderen ABC gegeben. „Kinder machen sich so ihre Gedanken in Zeiten von Corona“, schreibt dazu Berthold Riether. Der Niederwangener hat uns Leonies Corona-ABC zugeschickt, verbunden mit dem zu diesen Tagen und Wochen passenden Gruß: „Bleiben Sie gesund.“ Foto: riether