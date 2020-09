Wettereskapaden sind Schuld an der schlechten Honigernte im Raum Wangen

Zu den Aufgaben des Bienengesundheitsdiensts am Diagnostikzentrum des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamts Aulendorf gehört neben der Diagnostik von Krankheiten im Labor auch die Bekämpfung von Seuchenausbrüchen in Baden-Württemberg. So gibt es nach Angaben von Neumann allein jährlich etwa 25 neue Ausbrüche der meldepflichtigen „Amerikanischen Faulbrut“, was einen Einsatz zur Seuchenbekämpfung vor Ort verlangt.