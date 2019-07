Wer noch mitlaufen will, muss sich sputen

Erneut besteht für Spätentschlossene auch beim 27. Kinderfestlauf am Sonntag, 20. Juli, noch eine Online-Anmeldemöglichkeit über die Homepage der SG Niederwangen unter www.sg-niederwangen.de, Events-Kinderfestlauf-Anmeldung oder unter der Homepage des Kinderfestes: www.kinderfest-wangen.de. Die Online-Anmeldung schließt am Donnerstag, 19. Juli, um 18 Uhr. Bei Nachmeldungen am Kinderfestsonntag wird eine Nachmeldegebühr von zwei Euro berechnet. Nachmeldungen sind am Sonntag am Stadion nur noch von 12.30 bis 13.30 Uhr möglich und dies auch nur für den Gruppenlauf. Die Kosten für die Zeiterfassung trägt die Kinderfestkommission.

Da ein professionelles Zeiterfassungssystem eingesetzt wird, entstehen laut Mitteilung der SG Niederwangen pro Anmeldung Kosten für die Startnummer. Die angemeldeten Kinder und Jugendliche werden daher auch um Teilnahme gebeten. Bereits angemeldete Kinder können ihre Daten unter der Teilnehmerliste einsehen und gegebenenfalls Änderungswünsche über dieses Portal anmelden. Notwendige Änderungen sollten ebenfalls bis 19. Juli gemeldet werden.

Die Startnummernausgabe befindet sich am Eingang des Allgäu-Stadions. Von dort können die Schüler und Eltern dann auch in das Stadion gelangen. Die Kinderlaufstrecke wird ab 13 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, sodass ab diesem Zeitpunkt der Parkplatz neben dem Stadion nicht mehr über die Liebigstraße angefahren werden kann, heißt es seitens der SGN weiter.

Die Startnummernausgabe wird um 13 Uhr geöffnet. Das Organisationsteam bittet um rechtzeitige Abholung der Startnummern, da 15 Minuten vor dem Start die Ausgabe für den jeweiligen Lauf endet. Um 14 Uhr beginnt der Kinderfestlauf mit dem Zeitlauf der Grundschüler der ersten und zweiten Klasse. Um 14.15 Uhr starten dann die Schüler der Klassen drei und vier. Start für die Schüler der weiterführenden Schulen ist um 14.30 Uhr.

Um 14.50 Uhr folgt der Start der Gruppenläufer und um 15 Uhr werden die Skater auf die Strecke geschickt. Nach dem Motto „Sport macht Spaß“ geht es beim Gruppenlauf und bei den Skatern nicht um Schnelligkeit, sondern um das gemeinsame Erlebnis beim Laufen. Der Lauf ist bei jedem Wetter. Aus Sicherheitsgründen wird der Start der Inliner bei regennasser Fahrbahn gegebenenfalls nicht freigegeben. Die angemeldeten Schüler könnten dann bei Interesse an Gruppenlauf teilnehmen. Informationen gibt es in diesem Fall für die Teilnehmer auf der Homepage des Kinderfestes.

Wie im vergangenen Jahr wird die T-Shirt-Ausgabe bereits um 15.30 Uhr am Festzelt geöffnet. Gegen Vorlage der Startnummer können die Schüler dort ihr Kinderfestlauf-T-Shirt abholen. Um 16 Uhr beginnt die Siegerehrung. Nach der Siegerehrung erhalten die Teilnehmer des Gruppenlaufs und der Skater ihre Urkunden an der Ausgabestelle im Festzelt. Die Zeitläufer erhalten die Urkunden direkt bei der Siegerehrung.

Die Kinder werden gebeten, zur Siegerehrung zu kommen, da Pokale und Medaillen nur an anwesende Kinder ausgegeben werden.