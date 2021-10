Wer glaubt ist nie allein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In aller Frühe ging es unter Beachtung der 3-G Regeln samstags mit dem Bus auf der A 96 los Richtung München. In der Nähe von Vaterstetten gab es eine kurze Rast- und Kaffeepause, bevor es auf der A94 weiter nach Altötting ging. Gebete und Gesänge begleiteten die Pilgerschar, als diese gegen 10.30 Uhr wohlbehalten Altötting erreichte.

Um 11 Uhr fand dann als erster Höhepunkt die Pilgermesse mit Altbischof Wilhelm Schramel, Diakon Ogger und den Priestern von anderen Pilgergruppen statt. Musikalisch umrahmte die Trachtenkapelle Mondsee aus Österreich den Gottesdienst in der Basilika. Bischof Schramel betonte in seiner Predigt, dass die heutige Kirche in Deutschland in einem kranken Zustand sei und dankte daher umso mehr den Pilgergruppen für ihr lebendiges Zeugnis und Gebet als wanderndes Volk Gottes, hier am Gnadenort in Altötting. Nach dem Gottesdienst gab die Trachtenkapelle Mondsee vor der Basilika bei strahlendem Sonnenschein ein Platzkonzert, das die Seele und das Gemüt der Wallfahrer erfreute.

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und lud zum Besuch der zahlreichen Kirchen und Sehenswürdigkeiten in Altötting ein. Abends feierte die Pilgerschar aus Wangen mit Diakon Ogger und einem indischen Priester die Abendmesse in St. Anna.

Der erlebnisreiche Tag endete danach mit der Lichterprozession zum Kapellplatz und um die Gnadenkapelle mit Gebet und Gesängen und dem Abendsegen auf die Fürsprache der Muttergottes.

Am Sonntagmorgen begrüßte wieder strahlender Sonnenschein die Pilgergruppe, die sich zum Gottesdienst in St. Konrad versammelte. Pater Siegbert feierte mit ihnen und Diakon Ogger die Heilige Messe und stellte das Wachsen und Reifen des Menschen in den Mittelpunkt seiner Predigt an die Wallfahrer.

Nach dem Mittagessen ging es zurück Richtung Wangen und gegen 15.30 Uhr gab es einen Zwischenhalt in St. Ottilien bei Landsberg. Diakon Ogger hatte mit Pater Berthold von St. Ottilien eine Führung und Besichtigung organisiert, in der die Pilgerschar einen vielfältigen Eindruck von der Arbeit der Mönche und der Dimension der Klosteranlage erhielten. In der St. Ottilienkapelle feiert Diakon Ogger den Abschluss der Wallfahrt und segnete die mitgebrachten Andachtsgegenstände.