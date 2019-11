Wenn Sterben zur Entscheidungssache wird

„Heute oder Morgen“ lautete der Titel des Theaterstücks, das in der Wangener Hägeschmiede aufgeführt wurde und ein für viele Menschen sensibles Thema aufgriff. Die Regie führte Lisa Hanöffner.

Was geht in einer Mutter vor, deren Tochter seit fast einem Jahr im Wachkoma liegt und deren Herz nur noch im vorgegebenen Takt der Maschinen schlägt? Anna, gespielt von Christine Reitmeier, führt ein gutgehendes Schneideratelier. Ihre Tochter Paula (Liza Sarah Riemann) war stets an ihrer Seite, bis ein dramatischer Motorradunfall sie jäh aus dem gewohnten Umfeld riss. Doch Anna will den Kampf (noch) nicht aufgeben.

In ihrem Atelier ist ihre Tochter allgegenwärtig. Sie spricht mit ihr und schwelgt in Erinnerungen. Doch immer wieder kommen Telefonanrufe, die Anna zwar zunächst nicht entgegennimmt, jedoch die Nachrichten darauf abhört, die sie an die nüchterne Realität erinnern. So spricht die Stimme von Annas Schwester auf Band, dass sie eben bei Paula war und ihr Zustand unverändert sei. Und ob es nicht doch das Beste sei diesem Leiden ein Ende zu setzen. „Meine Pflicht als Mutter ist es um das Leben meiner Tochter zu kämpfen“, ruft, ja schreit Anna fast in den Hörer. Sie habe alles veranlasst, das Haus behindertengerecht umzubauen.

Ihr Schwiegersohn und Paulas Ehemann Marc gehört zum Ärzteteam, das seine Frau betreut. Marc hat die Patientenverfügung, doch er will nicht ohne die Zustimmung seiner Schwiegermutter die Maschinen abschalten. Immer wieder bespricht er den Anrufbeantworter und fleht Anna an, dass die Maschinen mit ihrer Einwilligung zum Stillstand kommen. „ Ich kann es nicht mehr ertragen zu sehen, wie Paula gefangen in ihrem Körper ist“, sagt Marcs Stimme. Alles stehe still in diesem Zimmer, außer das Beatmungsgerät.

Unausweichlich verwoben in diese schier bodenlose Situation ist der Alltag, der immer wieder vergegenwärtigt wird durch die Anrufe einer Kundin, die ein Hochzeitskleid braucht. Einmal wünscht sie ihr Kleid mit Puffärmel, Rüschen und Spitzen, dann sollte es wieder schlicht sein. Damit wurde deutlich, in welch unterschiedlichen Ebenen Leben stattfindet.

In Gedanken erzählt Anna schließlich ihrer Tochter von dem schönen Ausflug mit Paulas kleiner Tochter Marlene auf den Rummelplatz. Momente, die Paula nie mehr erleben wird. Schließlich bricht Anna weinend zusammen. „ Wach auf Paula, bitte komm zurück“, fleht sie laut. „Mama, bitte lass mich gehen“, hört die Mutter ihre Tochter unterschwellig sagen.

Anna ruft ihren Schwiegersohn an. „ Wir müssen reden. Nicht morgen, sondern heute“, sagt sie. Den Kampf zwischen der Liebe einer Mutter und der Vernunft hat letztere gewonnen. Und gerade will sich Anna auf den Weg ins Krankenhaus machen, ertönt auf dem AB die Stimme von Marc: „Paula ist vor 15 Minuten friedlich eingeschlafen“.

Im gut gefüllten Saal der Hägeschmiede herrschte betroffene Stille. Sowohl während des Stücks als auch danach. Ein Bühnenbild und zwei Schauspielerinnen, die die Zuschauer fast 90 Minuten lang authentisch durch alle Gefühlsebenen führten.

Fini Müller, eine Besucherin fand, dass alle Aspekte der Beteiligten deutlich gemacht wurden und man sich in alle Sichtweisen hineinversetzen konnte. Gisela Haupt, die Koordinatorin für ambulante Pflege des Hospizvereins Calendula, erklärte, dass ihrem Eindruck nach das Publikum nach der Darbietung sehr ergriffen war. Das Theaterstück wurde organisiert unter dem Zusammenwirken vom Kinderhospiz Amalie und Calendula stationär und ambulant.