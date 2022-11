Wenn Schüler aufs Handwerk treffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bildungspartnerschaft zwischen Fidelisbäck und der Gemeinschaftsschule Wangen ist in trockenen Tüchern. Fidelis ist mit sieben Bäckerei-Filialen und weiteren Verkaufsstellen im Allgäu und im Raum Bodensee vertreten. Der Handwerksbetrieb beschäftigt insgesamt rund 150 Mitarbeiter, davon 40 Bäcker und fünf Azubis. Gebacken wird nicht vor Ort in den Filialen, sondern ausschließlich in der zentralen Backstube. Dort schichten die Bäcker, damit auch tagsüber Backwaren hergestellt werden – ein Vorteil gegenüber kleineren Bäckereien, in denen nur nachts gearbeitet wird. Bäckermeister Christian Koch kann der Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Wangen nur Positives abgewinnen: „Ich freue mich, dass wir mit der GMS Wangen eine Bildungspartnerschaft geschlossen haben.“ Die Leitung der Gemeinschaftsschule Wangen Rektor, Jürgen Lindner, ist ebenfalls sehr erfreut. Ab der Jahrgangsstufe acht findet dort die Berufsorientierung statt.

Es werden auch örtliche Messen besucht und Infoveranstaltungen organisiert. Während der Pandemie ist in Sachen Berufsorientierung für die 530 Schüler*innen der GMS Wangen viel auf der Strecke geblieben und ausgefallen. Die neu geschlossene Bildungspartnerschaft soll nun einen Neustart einläuten. Gemeinsam werden jetzt Ideen ausgetauscht, wie man Schüler*innen für eine Ausbildung im Handwerk begeistern kann. Die Schüler*innen freuen sich schon jetzt auf eine Führung durch die Backstube.