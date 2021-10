Langzeitfolgen: Wenn man nach Covid-19 das Atmen und Gehen neu lernen muss

Der bundesweite deutsche Reha-Tag fand am 6. Oktober zum 18. Mal statt und stand dieses Jahr unter dem Motto „Reha in den Zeiten der Pandemie“. Mit deutschlandweiten dezentralen Aktionen wollen die Akteure zeigen, welchen Stellenwert Reha für die Gesellschaft hat. An den Waldburg-Zeil-Fachkliniken Wangen gab es Vorträge der Chefärzte sowie eine Podiumsdiskussion. Die Veranstaltung wurde auch online übertragen.