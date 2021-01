Die Räumdienste sind in der vergangenen Woche und davor im Dauereinsatz gewesen. Das begeistert manche Bürger, zum Beispiel Anton Leonhardt. Er hat am Freitag um kurz vor Mitternacht dieses Foto am Oflingser Weg in Deuchelried aufgenommen. Dazu schreibt er beeindruckt: „Ein großes Lob an unseren Bauhof der derzeit Tag und Nacht im Einsatz ist.“