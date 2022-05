Wenn die Puste ausgeht – David mit seiner Long Covid Erkrankung im KIKA

David ist 13 Jahre alt und Sport ist für ihn ein wichtiger Teil seines Lebens. Er spielt Fußball im Verein und macht Mountainbike Touren in den Taunus. Dann kam Corona und trotz eines milden Verlaufs merkte David danach, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Sein Körper war nicht mehr so belastbar wie vor der Krankheit. Schon nach einer Runde um den Sportplatz war er aus der Puste. Denn Davids Lunge funktioniert nicht mehr wie früher. In der Reha an den Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen will er seine Leistungsfähigkeit und sein Selbstbewusstsein zurückgewinnen. In kleinen Schritten geht es bei David bergauf. Die große Herausforderung für den 13-Jährigen ist es nun, in seinen Alltag zuhause zurückzukehren und sich selbst nicht zu überfordern. Am Sonntag, 8. Mai, zeigt der KIKA in einem Film von Matthias Eder um 20.30 Uhr, wie es David mit Long Covid während seiner Reha ergeht. FOTO: Matthias Eder