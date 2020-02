Wenn das Rathaus zum Laufsteg der Ostereierkunst wird

Sie sind oval, sie sind weiß oder bunt, und sie kommen in ganz verrückten Farben und Mustern daher: Die Rede ist von den vielen exklusiven Eiern, die jedes Jahr beim Wangener Ostereiermarkt zu sehen sind und gekauft werden können. Das ist auch 2020 wieder so, wenn sich laut Ankündigung an die 50 Künstler im Wangener Rathaus – wie auf einem Catwalk der Ostereierkunst – versammeln. Der Termin für den 39. Ostereiermarkt in Wangen ist am Freitag, 13., und Samstag, 14. März. Der Eintritt beträgt einen Euro.

Handverlesene Künstler

Eine gewisse Exklusivität hat von Beginn an den Ostereiermarkt in Wangen ausgezeichnet. Dieser Philosophie bleibt auch Macherin Julieta Strobel seit vielen Jahren treu. „Wir legen großen Wert auf ein hohes Niveau unseres Marktes. Entsprechend prüfen wir im Vorfeld, ob neue Künstler auch gut zu uns passen“, wird Organisatorin Julieta Strobel in dem Schreiben zitiert. Die Künstler sind also handverlesen, die am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr im historischen Wangener Rathaus präsent sein werden. Sie verkaufen nicht nur ihre Werke, sondern sie zeigen auch vor Ort, wie sie diese herstellen.

Seit Langem wieder ein Gast aus Italien

Wie immer gibt es Neuheiten auf dem Wangener Ostereier-Künstlermarkt. 2020 sind es die Eier von Heidemarie Ramoser, die aus Ritten, oberhalb von Bozen, anreist und neuartige ungewöhnliche Objekte mitbringt. „Wir sind ja immer international aufgestellt, aber Italien war schon lange nicht mehr vertreten“, so Julieta Strobel. Ebenfalls aus dem Ausland reisen Elisabeth Klein (Frankreich), Edit Lörincz (Ungarn), Liliana Nichitean (Rumänien), Irina Ognev (Russland) und Nadine Viredaz (Schweiz) an.

Wer selber basteln möchte, findet auf dem Wangener Ostereiermarkt Naturfarben, Leereier oder Österliches aus Pappmaché. Bücher zu Ostern, Springerle mit österlichen Motiven und Keramik von der Wangener Töpferin Birgit Wolf runden das Angebot ab.

Brunnen zieren die Altstadt in österlichem Gewand

Auch die Altstadt von Wangen präsentiert sich österlich. Dazu leisten die Wangener Schulen im Vorfeld des Ostereiermarktes einen wichtigen Beitrag. Denn sie kranzen wunderschöne Girlanden, in die sie bunte Eier einarbeiten und schmücken dann mit Unterstützung des städtischen Bauhofs die Brunnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wer sicher sein will, keinen Brunnen zu übersehen, schließt sich am besten am Freitag oder Samstag um 11 oder um 14 Uhr einer Brunnenführung an. Die Wangener Gästeführer wissen nicht nur interessante Geschichten zu den Brunnen, sondern auch darüber hinaus zu erzählen. Wer mitkommen will, kommt zum Start an der Osterkrone auf den Marktplatz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Extraprogramm für Kinder

Rund um den Ostereiermarkt gibt es ein buntes Programm für Kinder. Am Freitag um 15 Uhr werden in der Stadtbücherei Ostergeschichten. Kinder, die gerne basteln, finden beim Oster-Bastel-Workshop unter dem Titel „Ei, Ei, Ei – ihr Kinder kommt herbei“ im Kornhaus Material und Unterstützung. Gebastelt wird am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr.