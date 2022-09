Weniger Teilnehmer beim Stadtradeln

Mehr Teams, aber deutlich weniger Teilnehmer und damit auch weniger Kilometer als im Vorjahr – das ist die Bilanz das diesjährigen Stadtradelns in Wangen. Im Vergleich zu Autofahrten haben die Teilnehmer damit elf Tonnen CO2 vermieden, eine Tonne weniger als im Vorjahr, wie die Stadt mitteilt.

Vom 25. Juni bis 15. Juli beteiligte sich Wangen zum vierten Mal an der Kampagne Stadtradeln Klima-Bündnis. 230 Personen haben sich heuer aktiv an der Aktion beteiligt und in 19 Teams insgesamt 72 373 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Zum Vergleich die Daten für das Vorjahr: 328 Radelnde, 18 Teams, 81 485 Kilometer, 12 Tonnen CO2-Vermeidung.

Oberbürgermeister Michael Lang freut sich über das Ergebnis und dankt allen Teilnehmern für ihren Beitrag zum Klimaschutz. Reiner Aßfalg, der die städtische Aktionsteilnahme koordiniert hat, dankt ebenfalls allen Stadtradlern und hofft, dass sich auch beim nächsten Stadtradeln im kommenden Jahr wieder viele Teams und Radler beteiligen werden.

In Kürze werden unter allen Teilnehmern attraktive Preise verlost. Die Gewinner werden anschließend von der Stadtverwaltung per E-Mail benachrichtigt.

Folgende Teams haben sich auf die Siegertreppchen der einzelnen Wertungskategorien geradelt:

Die meisten Kilometer geradelt ist die Rad-Union Wangen, nämlich 20 425 Kilometer. Das ist ein Viertel der Gesamtleistung. Dahinter folgen die Teams der SG Niederwangen (10 109 Kilometer) und das Grunwald-Veloteam (8932 Kilometer). Die Rad-Union Wangen stellt mit 40 Radlern auch das größte Team. Dahinter folgen die Gemeinschaftsschule Wangen (31 Radler) und die SG Niederwangen (20 Radler).

Weitere Informationen und alle Ergebnisse des Stadtradelns gibt es im Internet unter: www.stadtradeln.de