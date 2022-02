Weniger „Spaziergänger“ in Wangen und Kißlegg unterwegs

Die Zahl jener, die in Wangen und Kißlegg gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, scheint kleiner zu werden. Nach Angaben der Polizei waren es am Freitagabend in Wangen etwa 75 Menschen und am Sonntagabend in Kißlegg rund 250 Menschen, die sich zu so genannten „Spaziergängen“ getroffen haben. Am Montagabend kamen in der Wangener Altstadt 450 Menschen zusammen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren – ebenfalls weniger als in den Wochen zuvor. Außerdem waren fünf Gegendemonstranten unterwegs. Die Ereignisse verliefen ohne Zwischenfälle.