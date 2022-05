Weniger Müll in Wangens „freier Wildbahn“

Wer nach zwei Jahren coronabedingter Absagen 2022 eine Menge zusätzlichen Mülls in der Natur erwartet hat, musste sich eines Besseren belehren lassen.

Die Wangener Gemarkungsputzte brachte, so schätzt Reiner Aßfalg, städtischer Sachbearbeiter für Umwelt und Ökologie und bei der Verwaltung zuständig für die Aktion, mit drei Tonnen in etwa wieder die Müllmenge, die auch 2019 gesammelt wurde.

Dass der Müll weniger wird, davon berichteten bei der 18. Putzete am Samstag zahlreiche Helfer. Es gibt aber nach wie vor auch leidige Müllsünden.

Geringere Teilnehmerzahl wegen Regens

Samstagmorgen: leichter Regen. Auch im zweiten Anlauf, vier Wochen nach der wetterbedingten Verschiebung, stand die Gemarkungsputzete nicht unbedingt unter dem besten Stern. Einige der 50 beteiligten Vereine meldeten beim abschließenden Mittagessen in der Stadthalle eine geringere Teilnehmerzahl als angemeldet.

Mit den Schülerinnen und Schülern der Wangener Schulen, die schon im Vorfeld aktiv geworden sind, und den vielen Helferinnen und Helfern in den Ortschaften dürften es dennoch um die 1400 „Putzer“ gewesen sein.

Wir hatten nur Kleinkram. Albert Wetzel

Vorbei sind sie, die Zeiten, als – wie 2003 – rund zehn Tonnen, im Jahr darauf noch 8,5 Tonnen oder 2010 6,3 Tonnen gesammelt wurden. Seit 2014 bewegt sich das Sammelgewicht mit kleinen Abweichungen immer um die drei Tonnen. Bisher geringste Sammelmenge: 2016.

Obwohl weniger als in den Vorjahren, stapelten sich am Wangener Bauhof nach der Putzete Berge von Müll, der in der freien Natur gesammelt worden war. (Foto: swe)

Da waren es 2,35 Tonnen. Möglicherweise könnte die Menge in diesem Jahr ähnlich gering sein. Einfach deshalb, weil „schwere“ Funde wie beispielsweise Reifen zumindest im Stadtkern dieses Jahr nicht allzu gemeldet wurden. Fest steht das endgültige Ergebnis aber erst, wenn gewogen worden ist.

„Wir hatten nur Kleinkram“, erzählte Albert Wetzel, vom Rad- und Motorsportverein (RMSV) Wangen, der am Trimm-Dich-Pfad bis nach Beutelsau hinab aufgeräumt hat. Zum „Kleinkram“ kam ein ganzer Stapel voller Zeitungen und Prospekten. Auch eine große Verpackungsfolie wurde vom RMSV gefunden.

Weniger Tüten mit Hundekot, dafür viele Masken

Die Reservisten rund um Wilfried Fuchs sammelten „am Wald am Kühler Brunnen entlang bis zur Ravensburger Straße“. Dort haben, so wurde es ihm berichtet, eifrige Bürger schon im Vorfeld aufgeräumt: „Wir sind dann mehr in die Tiefe und in den Wald reingegangen.“

Reservist Marco Kretschmer berichtete von einem im Wald entdeckten „Schlafplatz eines Obdachlosen“, einem „großen Gullydeckel“, aber auch von Positivem: „Bei uns waren es deutlich weniger gefüllte Hundekottütchen wie noch in früheren Jahren.“ Neu dafür im Müllsammelsurium: Masken. „Davon hatten wir jede Menge“, sagt Kretschmer.

Glas ist fast das schlimmste, weil sich auch Tiere verletzen können. Korbinian, 12 Jahre alt

Die DAV-Jugend war mit 16 Personen in der Argenau unterwegs. Eine Baustellenlampe, ein Paar Schuhe oder auch eine Radkappe gehörten laut Jugendleiterin Sonja Briegel unter anderem zu ihrer „Ausbeute“. „Es ist erschreckend, wie viel die Leute wegwerfen“, sagte der zwölfjährige Korbinian und weiter: „Alle reden über Naturschutz, aber richtig einstehen, dafür tun die Leute nicht.“

Am meisten ärgern ihn Abfälle von Mc Donalds oder Burger King und Glas in allen Varianten: „Glas ist fast das schlimmste, weil sich auch Tiere verletzen können. Das ist nicht so toll.“

Mit den MTG Bogenschützen waren Susanne und Harald Drescher zwischen Bahnhof, Immelmannstraße und Lindauer Straße am Sammeln. Sie fanden auch teils noch volle Flaschen, eine Holzsäge, Kabelbinder, eine Sushi-Box, Kondome, aber auch unzählige Parktickets und Fahrscheine: „Und wenn wir wirklich alle Zigarettenstummel gesammelt hätten, wären wir am Abend noch unterwegs gewesen.“

Ärger über Dosen vor Glascontainern

Geärgert hat sich auch Johannes Sontheim, der gemeinsam mit seinen CDU-Kollegen und der 14-köpfigen THW-Abordnung im Bereich Haid zwischen Gesundheitszentrum und dem Waldner-Parkplatz bei der Bäckerei Huber nach wildem Müll Ausschau hielt: „Schlimm finde ich, dass vor dem Glascontainer an der Franz-Walchner-Straße Konservendosen einfach abgestellt werden – und was noch übler ist: viele Batterien.“

Zur Erinnerung: Dosen gehören mittlerweile in die Gelben Tonnen und Batterien selbstverständlich und schon immer in den Sondermüll. „Man merkt aber, dass die Fastfood-Ketten ihre Konzepte umgestellt haben und man nur noch Papierchen findet und nicht mehr die Vollverpackung. Strohhalme sind ganz weg“, sagt Sascha Laue vom THW Wangen.

„Schönes Gemeinschaftsevent“

Dass das Umweltbewusstsein gestiegen ist, macht auch Reiner Aßfalg aus. Aber: „Immer noch liegt aber Müll rum.“ Er wertet die Gemarkungsputzete nach wie vor als „schönes Gemeinschaftsevent“.

Dieses Mal war es mit eine der ersten Veranstaltungen, die tatsächlich gemeinschaftlich angegangen werden konnten und deshalb Freude mit sich brachte. Und am Ende der „Putzaktion“ und nach dem gemeinsamen, vom DRK vorbereiteten Essen in der Stadthalle ließ sich dann sogar noch die Sonne blicken.