Weiterhin wenige Arbeitslose im Raum Wangen

Die Zahl der Jobsuchenden im Raum Wangen ist auch zum Ende des Jahres 2022 auf einem sehr niedrigen Niveau geblieben: Die Arbeitslosenquote lag bei 2,3 Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg betrug sie drei Prozent, der Landesdurchschnitt war bei 3,6 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote im Württembergischen Allgäu allerdings um 0,2 Prozentpunkte gestiegen.

In absoluten Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: Im Dezember waren hier 1389 Menschen auf Jobsuche, 69 mehr als vor einem Jahr und 48 mehr als im November 2022. Zugleich sank der Bestand an offenen Stellen zwischen November und Dezember um 74 auf 1239. Das sind überdies 138 weniger als im Vorjahresmonat.

Die Daten beziehen sich auf den Wangener Geschäftsstellenbezirk der Arbeitsagentur. Dieser umfasst die Städte und Gemeinden im Altkreis Wangen.