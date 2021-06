Weiterer Impftermin in der Wangener Stadthalle

Abermals bietet die Stadt Wangen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und dem Impfzentrum Ulm einen Erstimpftermin an. Geimpft wird dieses Mal am Dienstag, 22. Juni. Der Impfstoff stammt von Biontech/Pfizer oder Moderna, teilt die Stadtverwaltung mit.

Dieses Mal können 154 Wangenerinnen und Wangener ab 18 Jahren können ihren Piks erhalten. Die Priorisierung ist aufgehoben.

OB Michael Lang bittet erneut darum, Menschen in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis auf diese Impfmöglichkeit aufmerksam zu machen. Es gebe immer wieder Personen, die nicht am Nachrichtengeschehen in der Stadt teilnehmen, und deshalb auch nichts von diesem Angebot wissen. Bisher sei die Möglichkeit, sich in der Stadthalle impfen zu lassen, bei den Betroffenen auf große Zustimmung gestoßen.

Interessierte rufen Jastina Ukaj (Telefon 07522/74-202), Tabea Fackler (Telefon 07522/74-320 oder Jessica Dorn (Telefon 07522/74-102) an. Sie vergeben direkt mündlich einen Impftermin. Der Termin wird schriftlich bestätigt. Der sogenannte Anamnesebogen wird mitgeschickt und soll zum Termin ausgefüllt mitgebracht werden. Welcher Impfstoff zum Einsatz kommt, entscheidet sich immer kurz vorher. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht.

Anmeldezeiten sind Montag bis Mittwoch, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 8 bis 12 Uhr, und 14 bis 17 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr.

Geimpft werden kann ausschließlich mit vorheriger Terminanmeldung und schriftlicher Terminbestätigung, so die Stadt. Wer bereits Impftermine in einem der Impfzentren oder beim Hausarzt vereinbart hat, werde gebeten, diese unbedingt wahrzunehmen.