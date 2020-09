Weiterer Corona-Fall in Wangen betrifft auch einen Kindergarten

Das Interesse war groß, die Kapfhalle mit 85 Besuchern voll belegt und Bürgermeister Andreas Denzel sprach von einer „durchaus spannenden Angelegenheit“: In Ochsenhausen sind am Dienstag zum allerersten Mal Bauplätze verlost worden. 69 Bewerber waren in der Verlosung für die 60 Plätze im Neubaugebiet „Siechberg III“.

Freud und Leid lagen bei der Ziehung nah beieinander. Während sich mancher über seinen Wunschplatz freuen konnte, kamen andere nicht zum Zug, obwohl sie sich auf mehr als die Hälfte der Plätze beworben hatten.