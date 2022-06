Weitere Mitglieder für die Selbsthilfegruppe Emotions Anonymous in Wangen gesucht

Die Emotions Anonymous (EA) ist eine Gemeinschaft von Selbsthilfegruppen, in denen Menschen mit seelischen Problemen regelmäßig für einen Austausch zusammenkommen. Die Gruppe hat sich im März diesen Jahres in Wangen gegründet. Ziel ist es, gesund zu werden. Die Anonymität aller Teilnehmenden wird gewahrt, sie können alles aussprechen und mitteilen, ohne in Frage gestellt zu werden. Die Teilnehmenden der Gruppe helfen sich gegenseitig im Umgang mit emotionalen Störungen und lernen, damit zu leben. Mitglieder der Emotions Anonymous folgen in eigener Erwägung, in eigenem Tempo und auf eigene Weise einem so genannten Zwölf-Schritte-Programm – ähnlich wie jenes, welchem die Anonymen Alkoholiker folgen.

Die Selbsthilfegruppe Emotions Anonymous in Wangen sucht nun weitere Mitglieder. Sie treffen sich jeden Dienstag um 17 Uhr im Gemeindezentrum St. Ulrich vor dem Seiteneingang „Krypta“, Karl-Speidel-Straße 11.

Interessierte können sich an die Initiatorin der Selbsthilfegruppe wenden, telefonisch: 0176-327 88 534 oder per Mail: ea.wangenimallgaeu@gmx.de.