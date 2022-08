Weitere Brücke in Wangens Argenpark nimmt Gestalt an

Das Gelände des Argenparks nimmt weiter Gestalt an. Am Donnerstag, 1. September, werden ab 7.30 Uhr zwei Holzträger für die Holz-Beton-Verbund-Konstruktion der Brücke am Argenknie eingebaut. Die Holzträger sind jeweils 14 Tonnen schwer und 23,5 Meter lang, berichtet die Stadt.

41 Meter Länge

Angeliefert werden demnach die beiden Teile über Nacht mit einem für den Spezialtransport beladenen Tieflader. Start ist in Schwäbisch Hall. Die Brücke ist baugleich wie jene, die bereits im Juni in den Auwiesen angeliefert wurde. Nach der Fertigstellung wird sie eine Länge von 41 Meter haben. Die Gesamtkosten für die Brücke belaufen sich laut Verwaltung auf rund 1,12 Millionen Euro.

Förderung von 75 Prozent

Als Teil des „RadNETZ“ Baden-Württemberg wird sie mit rund 75 Prozent gefördert. Ferner kündigt die Stadt an, dass die Brücke am Klösterle am 19. September eingehoben wird.