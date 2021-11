Weiterbildung zur(m) Naturerlebnispädagogin(en)

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die WaldAkademie Wangen bietet im kommenden Jahr die zweite Weiterbildung für Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und weitere Interessierte zur Naturerlebnispädagogin an. Die Weiterbildung gliedert sich in fünf Module und beginnt Ende Juli 2022 mit dem Modul „Outdoor Basics“, gefolgt von „Märchen & Geschichten im Wald“; „Winterwald“; „Spiele & Seilelemente“ und als fünftes Modul „Tiere &Pflanzen“ und die anschließende Überreichung des Abschlusszertifikats. Die Module finden an schönen Outdoorplätzen rund um Wangen statt. Den Teilnehmern werden Grundlagen in den Methoden vermittelt und eine Vielzahl an Anregungen und Ideen für die Zielgruppen Kita- und Grundschulkinder mitgegeben. Auf dem praktischen Transfer in den Arbeitsalltag liegt ebenfalls ein Schwerpunkt. Weitere Infos auf der Webseite: www.waldakademie-wangen.de. Gerne erteilen wir auch telefonische Auskünfte oder senden Ihnen einen Flyer zu. Telefon 07522.9130031.