Weiterbildung Naturerlebnispädagogik

Die WaldAkademie Wangen bietet ab Juli 2023 in sechs Modulen zum dritten Mal eine Weiterbildung zur Naturerlebnispädagogin/Naturerlebnispädagogen an. Die Weiterbildung richtet sich speziell an Erzieher, Lehrer und weitere Interessierte, die gerne mit ihren Zielgruppen in der Natur arbeiten. Alle Infos gibt es unter www.waldakademie-wangen.de.