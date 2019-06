Weitblick für das Wangener Krankenhaus

„Den Krankenhausbereich verlassen können um hier etwas zu verweilen – es wurde ein Ort geschaffen, der einen die Krankheit für kurze Zeit vergessen lässt“, mit diesen Worten hat Jörg Hempel, Erster Stellvertretender Geschäftsführer der Oberschwabenklinik, die Mitarbeiter des Krankenhauses Wangen bei der Eröffnung der Dachterrasse begrüßt. Wie die OSK mitteilt, haben Geschäftsführung, IKP und Planungsteam in einer offiziellen Feier die Dachterrasse im 4. Obergeschoss eingeweiht und zur Nutzung übergeben.

Im Zuge des 2017 fertiggestellten Umbaus des vierten Stocks in eine neue Pflegestation, Innere und interdisziplinäre Privatpatienten, war laut Mitteilung ein neues Brandschutzkonzept erforderlich geworden. Dazu wurde die bereits bestehende Dachterrasse des Krankenhauses genutzt und entsprechend saniert. „Also wurde aus der Not eine Tugend gemacht“, so Stefan Stüber vom Planungsbüro Freiraumsüd. Die Dachterrasse sollte wieder für Patienten, Besucher und Mitarbeiter frei zugängig gemachen werden. Ziel war es, ein Konzept mit regionalem Bezug und hohem Wiedererkennungswert zu schaffen.

Die so auf der Dachterrasse neu entstandene Konstruktion wirkt wie ein pavillonartiges Haus, bestehend aus einem Ess-, einem Wohnbereich und einem Schlafzimmer. Die unterschiedlichen Räume auf der Terrasse, also die „Zimmer“, können je nach körperlicher Verfassung von den Patienten und ihren Besucher genutzt werden. Ein Mittagsschlaf ist genauso möglich wie ein Aufenthalt mit Besuch oder ein kleiner Rundgang an der frischen Luft.

Im Laufe des Planungsprozesses kam laut Mitteilung eine weitere Aufgabe hinzu: die Integration von Kunst am Bau. In Zusammenarbeit mit dem Fotokünstler Stefan Eigner aus Ulm wurde ein Konzept entwickelt, das in Bildern eine Wanderung zum Hochgratgipfel darstellt. Prägnante Punkte werden auf dem Weg, beginnend im Krankenhaus selber, durch die Station im 4. OG passiert und gipfeln auf der Dachterrasse, von der aus man die Nagelfluhkette sehen kann.

So ist eine dauerhafte Kunstausstellung entstanden. Neben seiner besonderen Silhouette sind die alte Gondelbahn und das unverkennbare Gipfelkreuz die wohl bekanntesten Wahrzeichen des Hochgrats.