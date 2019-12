Weit hinter dem eigenen Anspruch

Fußball-Verbandsligist FC Wangen ist nach einem sehr ordentlich Saisonstart mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen. Der Klassenerhält ist zum Beginn der Winterpause in weite Ferne gerückt.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur 15 Punkte aus 18 Spielen, die wenigsten Siege (3), das mit Abstand schlechteste Torverhältnis (-22 Tore) der ganzen Liga und nur ein Erfolg aus den vergangenen 15 Partien! Das darf nicht der Anspruch des FC Wangen sein, der in Oberschwaben ein Aushängeschild des Amateurfußballs ist und auch weiterhin sein möchte. Gerade zu Hause im Allgäustadion und auf dem Kunstrasen am hinteren Ebnet, wo man sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer echten Macht entwickelt hatte, läuft es in dieser Saison überhaupt nicht. Den letzten Heimerfolg feierten die Rot-Weißen im August, seitdem holten die Wangener noch drei Remis auf eigenem Rasen.

Weshalb die Hinrunde für den FC Wangen so schlecht gelaufen ist, macht Vorstandsmitglied Ralf Hartmann hauptsächlich am Verletzungspech fest. „Wir hatten in unseren beiden Mannschaften zwischenzeitlich 19 Ausfälle zu beklagen, das haben wir natürlich nicht geschafft aufzufangen. Mit Franz Rädler und Steffen Friedrich haben uns zwei ganz wichtige Außenspieler gefehlt, mit denen wir sicherlich im Spiel nach vorne mehr Chancen kreiert hätten.“ Die langen Ausfallzeiten von Rädler und Friedrich, sowie auch von Djamel Eddine Yachir waren jedoch bereits in der Sommerpause bekannt und daher war Wangens Trainer Adrian Philipp der Kader schon vor Saisonbeginn quantitativ zu schwach aufgestellt.

Viele Ausfälle lassen den Kader schrumpfen

„Unser Kader war im Sommer schon zu dünn, aber wir haben viele Gespräche geführt, die größtenteils nicht optimal liefen und mussten viele Absagen hinnehmen“. Dass den FC Wangen im Laufe der Saison noch etliche weitere ungeplante Ausfälle getroffen haben, konnte niemand vorhersehen. „Thomas Maas riss sich im Pokal die Bänder, Louis Metzen bekam kurzfristig einen Studienplatz in München, Yannick Huber eine Praktikumsstelle in Hoffenheim, Mario Vila Boa war beruflich kaum da, Daniel Wellmann hat ganz wenig trainiert und auch der verletzungsbedingte Ausfall von Fabian Eninger kam uns nicht entgegen“, beklagt Philipp die lange Ausfallliste. So standen über mehrere Wochen eben auch nur zehn bis zwölf Spieler auf dem Trainingsplatz, was eigentlich eher in der Kreisliga üblich ist und eines Verbandsligisten nicht würdig ist. „So kannst du natürlich nicht richtig trainieren und durch die hohe Intensität im Training aufgrund der geringen Trainingsbeteiligung, waren die, die immer da waren, früh in der Saison richtig platt“, sagt Philipp.

Vielleicht fehlten genau deswegen auch in den vergangenen Wochen immer ein paar Prozent zum Erfolg, denn der FC Wangen war oftmals nah dran an weiteren Siegen. Die vielen Unentschieden sehen auch Hartmann und Philipp als einen Grund für die aktuelle Situation. „Von den sechs Remis müssen wir mindestens drei, eher vier Spiele gewinnen, dann schaut die Lage schon anders aus.“

Den Ernst der Lage haben die Verantwortlichen beim FC Wangen erkannt und wissen um die Schwere der Aufgabe, die nach der Winterpause auf sie wartet. „Wir stecken in einer absolut prekären Situation und es muss in der Rückrunde alles optimal laufen, damit wir den Klassenerhalt noch schaffen“, bewertet Hartmann die Situation. Philipp drückt die Ausgangssituation noch drastischer aus: „Realistisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Abstieges höher, als die des Klassenerhalts.“ Dennoch will der Trainer diese Aufgabe mit seiner Mannschaft angehen, auch wenn ihn zwischenzeitlich schon andere Gedanken plagten. „Natürlich hinterfragt man sich, ob alles richtig ist, was man macht und ein neuer Impuls der Mannschaft helfen könnte.“

Gespräche mit der sportlichen Führung und auch mit einigen Spielern haben Philipp vom Weitermachen überzeugt. „Einfach Hinzuschmeißen wäre ohnehin nicht meine Art, aber wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass es keinen Sinn mehr macht, wäre ich der Letzte, der Platz für was Neues macht.“ Für Hartmann stand ein Trainerwechsel zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. „Es liegt sicher nicht am Trainer, Adrian steht definitiv in der Rückrunde weiterhin an der Seitenlinie.“

Diese Entscheidung begrüßt auch Wangens neuer Sportlicher Leiter Erhard Ambs, der seit drei Wochen im Amt ist und große Stücke auf Philipp hält. „Adrian ist ein toller Trainer, er lebt den Fußball und hat einen richtig guten Draht zu der Mannschaft.“ Ebenfalls zeigt sich Ambs vom Teamgeist der Wangener Spieler begeistert. „Die Jungs haben einen richtig guten Zusammenhalt. Wir haben aber einige junge Spieler, denen noch in einigen Situationen die Erfahrung fehlt.“ Daher hofft auch Ambs auf eine baldige Rückkehr von Wangens verletzten Hoffnungsträger, „Steffen Friedrich, Franz Rädler und Fabian Eninger würden unserem Spiel sicherlich sehr gut tun.“

Verständlicherweise ruhen die Hoffnungen auf die Rückkehr solch wichtiger Akteure, aber allein darauf sollten sich die Wangener nicht verlassen, denn deren schnelle Genesung ist alles andere als sicher. Friedrichs Kreuzbandoperation liegt erst fünf Monate zurück, Rädlers schwere Fußverletzung macht beim Lauftraining noch Probleme und auch Eninger ging am vergangenen Samstag nach seiner Knieverletzung noch an Krücken.

Ob es in der Rückrunde noch neue Gesichter beim FC Wangen zu sehen gibt, lässt Hartmann offen: „Grundsätzlich vertrauen wir den Spielern, die da sind, aber dennoch schauen wir, was im Winter machbar ist. Gerade in der Offensive wäre eine Verstärkung gut, jedoch wollen wir vernünftig sein und ein Spieler muss auch zu uns passen.“

Trainer Adrian Philipp hört vermutlich auf

Philipp würde einen weiteren Stürmer gerne nach Winterpause begrüßen, um in seiner wahrscheinlichen Abschiedssaison den Gang in die Landesliga doch noch zu verhindern. Für den Trainer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wird es vermutlich die letzte Saison beim FC Wangen sein. „Vier Jahre ist für mich eine Grenze, da nutzt sich doch einiges ab, daher geht die Tendenz eher Richtung was Neuem, aber natürlich ist das letzte Wort noch nicht gefallen.“

Nun geht es erstmal für das ganze FC-Team in die wohlverdiente Winterpause. Geht es nach Ralf Hartmann, soll in den nächsten Wochen die nötige Energie für eine schwere Rückrunde getankt werden, um den Abstieg aus Württembergs höchster Spielklasse noch abzuwenden: „Die letzten Wochen haben das Trainerteam, die Spieler und auch uns Vorstandmitglieder enorm geschlaucht. Jetzt sollen sich erstmal alle erholen, damit wir im neuen Jahr nochmal angreifen können.“