Weihnachtskonzert mit Voice Affair

Eine jazzige Weihnacht versprechen die Mitglieder des Chors Voice Affair. Laut Ankündigung erwartet das Publikum beim Auftritt am Samstag, 17. Dezember, eine vorweihnachtliche Reise in allen musikalischen Facetten. Auf dem Programm in der evangelischen Stadtkirche stehen ab 20 Uhr Klassiker des Voice-Affair-Repertoires wie „Words“ des schwedischen A-capella-Quintetts The Real Group, ebenso wie neu einstudierte Stücke, wie „Wish You Were Here“ von Pink Floyd.

Mit der aktuellen Chorleiterin Kristina Stary, studierte Pianistin und Master of Rhythmic Vocal Leadership der Royal Academy in Aalborg, legt der Chor zudem Wert darauf, auch Stücke junger, aufstrebender Arrangeure auf die Bühne zu bringen. So wird Kristina Starys eigens komponierter Song „Purple Sky Escape“ erstmals aufgeführt. Neben Gute-Laune-Swing-Stücken vertonen die Sängerinnen und Sänger auch die ruhigere, nachdenkliche Seite von Weihnachten, etwa mit dem Song „Ist da jemand?“ des deutschen Popkünstlers Adel Tawil. Zusätzlich wird das Publikum durch Mitsing-Stücke in ganz besonderer Weise aufgefordert, sich adventlich einzustimmen.