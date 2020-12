Weihnachtskonzert aus Prato im Internet zu sehen

Ein halbstündiges Konzert des Prateser Partnerschaftsvereins kann man am Samstag, 5. Dezember, ab 18 Uhr im Internet erleben. Drei Monate haben Vorstand Gabriele Borchi und Chorleiter Paolo Fissi laut der Ankündigung daran gearbeitet, weil dieses Jahr keine Prateser Chöre auf dem Wangener Weihnachtsmarkt auftreten können. „Aber wir geben uns nicht geschlagen, unsere Freundschaft ist stärker als die Pandemie“, schreibt Gabriele Borchi in der Pressemitteilung.

Borchis Rockband „Fun Cool“ spielt in dem Konzert die Titelmusik des Konzerts „I’m a Believer“ mit entsprechender Disneyfilm-Untermalung. Dann lässt Marco Pratesi auf einer alten Holzorgel in einem Bergkirchlein eine Pastorale des Prateser Komponisten Domenico Zipoli aus dem 18. Jahrhundert erklingen. Der Gospelchor von San Paolo hatte voriges Jahr auf dem Wangener Adventsmarkt gesungen und trägt jetzt „Down by the Riverside“ vor. Die mehrfach ausgezeichnete Beatrice de Maria spielt eine Sonate von Domenico Scarlatti. Auch der Kinderchor der Jugendmusikschule Prato wollte dabei sein, obwohl nur ein etwas verwackeltes Video eines Vaters zur Verfügung stand. Dafür begrüßt die Lehrerin Rossella Targetti die Wangener in liebevollen Worten auf Deutsch. Dirigent und Komponist Paolo Fissi, von dem bekanntlich auch die Jubiläumshymne von 2018 stammt, ist gleich zweimal vertreten, zunächst mit einer Musicalmelodie und dann mit der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, die er für zwei Solisten und den Chor San Francesco eigens für dieses Konzert vertont hat. Weihnachtlich sind auch die beiden letzten Stücke, ein Glockenchoral der „Pastiere Sisters“ und ein Christushymnus des Chors „Madonna dell’Ulivo“.

Das Konzert kann unter https://www.youtube.com/watch?v=V3uhHzb40jc mit verfolgt werden.