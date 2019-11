Weihnachtskarten-Verkauf unterstützt soziale Organisationen

Auch in diesem Jahr haben die Wangener Maria und James Grace wieder Weihnachtskarten mit Wangener Motiven entworfen, die in einigen örtlichen Fachgeschäften für einen sozialen Zweck verkauft werden. Heuer gibt es außerdem erneut eine Karte mit einem Aquarell-Motiv von Lucia Ess aus Mothen, Heimenkirch. Der Reinerlös des Verkaufs geht ans Wangener Hospiz, den Wangener Tierschutzverein, die Wangener Tafel und an den Verein „Lichtblick“. Die Weihnachtskarten werden bei folgenden Wangener Geschäften verkauft: Osiander Buchhandlung (Herrenstraße), Silberdistel (Saumarkt), Golddistel (Marktplatz) und Schreibwaren Nothhaft (Am Waltersbühl).