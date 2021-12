Weihnachtsgeschäft läuft in Wangen nur schleppend an

Nur noch mit QR-Code

Im Einzelhandel gilt mittlerweile die 2G-Regelung. Den Status geimpft oder genesen muss man mit einem QR-Code nachweisen. Ziel ist es laut Landessozialministerium, es Impfpassfälschern schwerer zu machen. Der QR-Code befindet sich auf dem Impfzertifikat (Papierausdruck), das die Menschen entweder direkt bei ihrer Impfung erhalten oder mit dem gelben Impfpass im Anschluss an die Impfung in der Apotheke abholen können. Wer will kann den QR-Code dann auch auf dem Smartphone entweder mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App einlesen. Außerdem kann man in manchen Apotheken nach Vorlage von Impfzertifikat oder Impfpass eine sogenannte Immunkarte bestellen, auf die ebenfalls der QR-Code gedruckt wird. (pau)