Weihnachtsfeier des Trachtenvereins D'Argentaler Wangen

Am 27. November feierte der Trachtenverein Wangen seine jährliche Weihnachtsfeier in Form einer Waldweihnacht an der Grillhütte Ölmühle in Wangen. Die Kinder und Jugendlichen schlüpften unter der Leitung der Jugendleiterin Margret Lampater in viele verschiedene Rollen und gestalteten so ein buntes, weihnachtliches Programm.

Zu Beginn zauberte ein Engelstanz, gefolgt von Liedern an Klangbrettern, eine weihnachtliche Stimmung. Besonders spielerisch erzählten die Kinder beim Weihnachtsspiel „Verkehrte Welt im Stall“ die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Tiere im Stall.

Höhepunkt war, als der Nikolaus von einer mit Glöckchen beschmückten Pferdekutsche begleitet zu Besuch kam. Er lobte alle Kinder und Jugendlichen für ihre zahlreiche Teilnahme und die Begeisterung, bei der Jugendgruppe mitzuwirken. Die älteren Jugendlichen wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier offiziell an die Gebirgstrachtengruppe des Trachtenvereins übergeben. Die Vorplattler freuen sich über den Zuwachs und blicken auf weitere schöne Proben.

Der Verein pausiert nach dieser Veranstaltung bis Aschermittwoch seine wöchentlichen Freitagsproben und wünscht in diesem Zuge allen besinnliche Weihnachtsfeiertage.