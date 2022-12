Weihnachtliche Atmosphäre am Waldrand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Advent luden die Praßbergsiedler bei strahlendem, aber kalten Wetter zum ersten Weihnachtsmarkt der Siedlergemeinschaft ein. Idyllisch am Waldrand gelegen mit zahlreichen Hütten und Pavillons, in denen Selbstgemachtes angeboten wurde, in der Mitte eine Feuerschale zum Aufwärmen oder Stockbrotgrillen. In der Luft lag der Geruch von Glühwein und Kinderpunsch.

Die Idee, einen Weihnachtmarkt zu veranstalten, hatte der Vorstand schon im vergangenen Jahr. Umso mehr freute es den Verein, ihn dieses Jahr unter normalen Bedingungen anbieten zu können. Von überall strömten die Menschen herbei. Die zahlreichen Besucher schauten sich die vielen Kunstwerke aus Holz, Papier, Textil, Wolle, Metall oder Bienen an, wobei mancher Gegenstand seinen Besitzer gewechselt hatte. Angeboten hatten Privatleute aus der Siedlung beziehungsweise Wangen, ein Kindergarten sowie der Imkereiverein. Als dann am Nachmittag weihnachtliche Klänge zunächst von Mundharmonikaspieler Denis Kuhn, später von der Bläsergruppe unter der Leitung von JMS-Lehrer Torsten Steppe zu hören waren, wurde es schon ein bisschen weihnachtlich ums Herz.

Höhepunkt des Marktes war, als der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht aus dem Wald gelaufen kam. Welch Freude und Aufregung herrschte da unter den Kindern. Als kleines Dankeschön für das toll gesungene Nikolaus-Lied bekam jedes Kind eine kleine Nikolaustüte aus dem Sack von Knecht Ruprecht. Zu diesem Zeitpunkt gab es auf der Wiese fast kein Durchkommen mehr. Die Schlange vor dem Glühwein und Punsch wurde immer länger und es waren auch drei Doppelwaffeleisen im Dauereinsatz. Da wunderte es nicht, dass zunächst der Waffelteig und dann die Würstchen ausgingen, selbst die Glühweinvorräte waren nahezu aufgebraucht.

Wir waren überwältigt von dem Besucherandrang zu unserem ersten Weihnachtsmarkt und werden ihn nächstes Jahr ganz sicher wiederholen – vielleicht schneit es ja dann auch ein wenig.