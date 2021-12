Wangens Stadtpfarrer erinnert zu Weihnachten an Franziskus

Ich erinnere mich, wie in unserer Familie jedes Jahr am Heiligen Abend im Wohnzimmer der Christbaum und die Krippe aufgebaut wurden. Als wir Kinder klein waren, war es noch eine Überraschung; später durften wir mithelfen, mit anfassen. Das ganze Jahr über sah das Wohnzimmer mehr oder weniger gleich aus. Nur zu Weihnachten war es anders. Bis dann wieder abgeräumt wurde. Alle Jahre wieder...

Krippe ist mit Franz von Assisi verbunden

Älter als der Tannenbaum ist die Tradition der Weihnachtskrippe. Der Weihnachtsbaum verbreitete sich vom 16. Jahrhundert an aus dem Elsass kommend langsam überallhin. Er hat keinen Erfinder. Das Brauchtum der Weihnachtskrippe ist hingegen in besonderer Weise mit dem heiligen Franz von Assisi verbunden. Franziskus wollte, dass die Menschen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel nicht nur hören, sondern dass sie die Geschichte erleben können. Und er hatte eine Idee:

Es war im Jahre 1223. Franziskus war zu Weihnachten in Greccio, einem kleinen Bergdorf in den Abruzzen. In einer Höhle, zu der man gut gelangen konnte, ließ er die Krippe und die Menschen aus der Weihnachtsgeschichte, Maria, Josef das Kind und die Hirten, als Figuren darstellen, aber auch Ochs und Esel, denn das mit der Geburt Jesu spielte sich ja einst in einem Stall ab. Die Menschen kamen, schauten sich das an und waren gerührt. Das war Franziskus aber zu wenig. Dafür hatte er den Aufwand nicht betrieben. Wozu er es tat, sagte er in seiner „kleinen Weihnachtspredigt“, die uns überliefert ist:

„Die Demut des Kindes lernen“

„Was nützt es, wenn Ihr Weihnachten nur feiert, Eure Geschenke aufrechnet und für ein paar Stunden gerührt seid? Ich habe Euch die Krippe nicht zum Anschauen geschenkt, sondern zum Anfassen. Man muss das Kind „auf seinen Armen tragen“, muss die Muttergottes und ihren Mann „in die Arme nehmen“, man muss sich mitten unter die Hirten gesellen und einer von ihnen werden. Mit den Gestalten der Heiligen Nacht eins werden, das ist es. Man muss selber die Demut des Kindes lernen, dem Staunen und der Freude der Eltern im eigenen Herzen Raum geben, man muss sich von den Hirten anstecken lassen.“

Franziskus wollte, das die Menschen seiner Zeit „eins werden“ mit jenen, die einst im Stall von Betlehem dabei waren. Dazu müsse man das Kind anfassen und die „Demut des Kindes“ lernen. Demut kommt von Dienen. Demut ist keine Kindersache, sondern die Tugend dessen, der sich bedienen lassen könnte, aber lieber dient; der andere klein halten könnte, sie aber lieber groß macht; der andere dirigieren könnte, aber lieber hilft und aufrichtet. Im Mittelalter galt sie als die Wurzel am Baum der Tugenden.

Den „Laden zusammenhalten“

Zeigt sich nicht gerade jetzt in Pandemiezeiten, wie sehr das stimmt? Wie sehr der Baum unseres Gemeinwesens auf dieser Wurzel steht? Weil Menschen, die dringend gebraucht werden, die Leben retten, die den „Laden zusammenhalten“, nicht weglaufen, sondern da bleiben und dienen, oft bis zum Umfallen.

Wenn Demut die Sache derer ist, die haben und geben können, warum spricht Franziskus dann trotzdem von der „Demut des Kindes“? Er erkennt in der Krippe jenen, den das Weihnachtsevangelium verkündet: „Heute ist euch der Retter ist geboren, der Christus, der Herr!“ Dass Gott als Kind kommt, als Mensch zum Anfassen, wehrlos und nahbar, dass der ganz Große sich ganz klein macht, ist das Zeichen der Weihnacht.

Der ganz Große kann sich ganz klein machen

„Dies soll euch als Zeichen dienen“, sprach der Engel zu den Hirten. Der ganz Große kann sich ganz klein machen, ganz demütig, und er macht es. Um über die vielen Weihnachten eines Lebens unser Herz anzufassen und uns zu bitten: Hab Mut, es mir nachzutun, im Klein-Klein deines Lebens dem Nächsten zu dienen und im Dienen Größe zu gewinnen!

Gott lässt sich finden, nach wie vor in den Kleinen, Leidenden und Armen verborgen, aber auf diese Weise nahe und erreichbar. Wenn wir ihn finden, wird man viel merken von Weihnachten.

„Man muss etwas merken“, schloss Franziskus seine kleine Weihnachtspredigt: „merken, dass man die Christgeburt gefeiert hat. Und man wird sich auf den Weg machen müssen, um seine Gaben zu bringen. Nein, sich selber.“

Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Claus Blessing, Pfarrer, Wangen im Allgäu