Weihnachten unterm ERBA Kamin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer an Weihnachten einen alternativen Weihnachtsgottesdienst erleben möchte, ist unter dem imposanten Erba Kamin gerade richtig. Wie schon im vergangenen Jahr lädt die Christuskirche Wangen zur Heiligen Nacht auf das alte Spinnereigelände in Wangen ein. Es gibt traditionelles und modernes, etwas fürs Herz, für den Magen, was zum Lachen und Nachdenkliches. Kindertheater und Musik von der Kirchen Band und das Ganze nicht länger als 45 Minuten, für die ganze Familie. SAVE the DATE: Heilig Abend, 24. Dezember um 16.30 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.christuskirche-wangen.de.