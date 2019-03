Wehr Niederwangen war 2018 bei drei Bränden im Einsatz

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Niederwangen hat Abteilungskommandant Andreas Frei über das abgelaufene und einsatzreiche Jahr 2018 berichtet. Wie die Feuerwehr mitteilt, lagen die meisten Einsätze in den Bereichen der technischen Hilfeleistung, Unwetter und Umwelteinsätzen. Zu Bränden wurde die Wehr dreimal alarmiert, wobei der größte Brand auf der Gemarkung der Kernstadt lag. Hier unterstützte sie die Kameraden der Stadtfeuerwehr im Ebnet, bei dem gleich mehrere Häuser betroffen waren. Dieser Einsatz forderte alle Einsatzkräfte und dauerte mehrere Stunden an.

Traditionell wurde die Wehr laut Mitteilung für Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen in der Ortschaft sechsmal tätig. Auch zum jährlichen Standard zählen die zwölf monatlichen Feuerwehrproben, die durch weitere vier Sonderproben ergänzt wurden. Zahlreiche Lehrgänge- und Fortbildungen standen ebenfalls auf dem Ausbildungsplan, und so konnten die 33 Mitglieder der Einsatzabteilung dabei ihr Fachwissen vertiefen und erweitern.

Neben den aktiven Kameraden findet sich in Niederwangen auch eine aktive Jugendfeuerwehrabteilung, die derzeit fünf Jugendliche zählt. Die Altersabteilung der Wehr hat laut Mitteilung elf Ehrenmitglieder.

Schriftführer Matthias Kloos berichtete in seinem Jahresrückblick über weitere Veranstaltungen, Termine und Highlights auch aus dem kameradschaftlichen Bereich. Nachdem auch der Kassier, Thomas Dilger, seinen Kassenbericht offengelegt hatte, erfolgte eine einstimmige Entlastung aller Verantwortlichen der Abteilungswehr durch die versammelte Mannschaft.

Die Beförderungen übernahm anschließend Ortsvorsteher Berthold Riether. Felix Rehle wurde vom Anwärter zum Feuerwehrmann ernannt. Benedikt Biggel, Martin Rasch und Johannes Weber wurden jeweils zum Oberfeuerwehrmann befördert. Matthias Haas, Jürgen Hasel und Florian Hengge stiegen vom Oberfeuerwehrmann zum Hautfeuerwehrmann auf. In den Rang eines Hauptlöschmeisters erhoben wurde Robert Bollerhey.

Sechs Mitglieder aus Niederwangen wurden bereits bei der Hauptversammlung der Stadtfeuerwehr von Kreisbrandmeister Oliver Surbeck mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Dort erhielt auch Bernhard Wörz das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst.

Bock würdigt Wertigkeit

Ortsvorsteher Riether bedankte sich laut Mitteilung im Namen der Ortschaft für das große Engagement aller Floriansjünger und betonte, dass man stolz auf diese schlagkräftige Abteilung sei. Kurt Kiedaisch, als Vertreter der Stadtverwaltung, war ebenso voll des Lobes und dankte allen Mitgliedern für die Bereitschaft des ehrenamtlichen Dienstes in der Ortschaft, heißt es. Stadtbrandmeister Christoph Bock bedankte sich für das gute Miteinander im vergangenen Jahr und hob speziell die Wertigkeit der Abteilung hervor, die durch ihre Nähe zur Stadt immer wieder als Unterstützung für die Stützpunktwehr Wangen bei größeren Schadenereignissen, wie auch beim Brand im Ebnet, sei.

Zwei äußerst verdiente Kameraden wurden im Zuge der Versammlung in den Feuerwehrruhestand verabschiedet und wechselten in die Altersabteilung. Hubert Diem war 44 Jahre und Franz Martin beachtliche 47 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst tätig. Kommandant Andreas Frei und Ortsvorsteher Berthold Riether würdigten beide Kameraden für dieses langjährige Engagement um die Feuerwehr und die damit verbundenen zahllosen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit für die Bürgerschaft von Niederwangen. Dafür gebühre beiden Kameraden, aber auch den Ehefrauen und Familien der Dank und die Anerkennung der Ortschaft, heißt es abschließend in der Mitteilung.