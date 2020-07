Wasserkraftanlage T4 nimmt ihren Probebetrieb auf

Oberbürgermeister Michael Lang hat den Probebetrieb des Wasserkraftwerks T4 im ehemaligen NTW-Gelände in Gang gesetzt. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung ein bedeutsamer Moment in der Geschichte der Wasserkraft in Wangen.

Der Probebetrieb wird rund sechs Wochen dauern, in denen das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten getestet und optimiert wird. Von der Inbetriebnahme des Kraftwerks am Wehr zwischen Vorderem Ebnet und Argeninsel bis zu diesem Zeitpunkt sind genau sechs Jahre vergangen. In dieser Zeit wurden von den Stadtwerken Wangen insgesamt vier Wasserkraftanlagen ertüchtigt oder neu gebaut, wie Oberbürgermeister Michael Lang sagte. „Diese große Leistung war nur möglich, weil wir an den Baustellen hervorragende Planer, Ingenieure und Mitarbeiter mit großer Begeisterung für die Wasserkraft und dem entsprechenden Wissen darüber hatten“, wird er in dem Schreiben zitiert.

Kein Rückstau mehr bei Hochwasser

Die gesamte Baustelle zog sich vom Wehr in Epplings zum Kanal, der mittels eines Dükers unter der Oberen Argen angebunden wurde, bis hinunter zum Turbinenhaus der ehemaligen NTW. „Der Düker ermöglichte die Reaktivierung des Kanals, die wiederum für die Bewohner des Bereichs „Am Kohlplatz“ ein Mehr an Sicherheit bedeutet. Denn bei Hochwasser kann auch keinen Rückstau mehr geben“, so Urs Geuppert, Leiter der Stadtwerke Wangen im Allgäu in dem Pressebericht. Das Pfingsthochwasser 1999 hatte die damalige Kanalbrücke zerstört. Auch der Bolzplatz in Epplings müsste künftig von Hochwasser verschont bleiben.

Ökologisch aufgewertet

Während die Außenanlagen noch fertiggestellt werden, wird die optisch schöne und technisch anspruchsvolle Baustelle nun in ihren Funktionen getestet. Dies kann auch bedeuten, dass kurzzeitig das Wasser im Kanal nochmals abgelassen wird. Schon jetzt ist sichtbar, wie sehr das Gebiet von der neuen Anlage profitieren wird. Ökologisch aufgewertet wird sie durch den Bau eines Umgehungsgewässers und die Abgabe einer hohen Mindestwassermenge.

800 Liter pro Sekunde

So wurde rechts eine Fischaufstiegshilfe und links beim Geschiebeschütz eine Abstiegshilfe gebaut. 330 Liter pro Sekunde müssen für den Fischaufstieg vorhanden sein und 800 Liter pro Sekunde müssen am Wehr in die Argen abgegeben werden. Oberbürgermeister Michael Lang und Urs Geuppert legten beide Hand an, um das Schütz anzuheben, das die Fischaufstiegshilfe mit Wasser versorgt. Im Hochwasserfall wird es abgelassen und damit der Zufluss gestoppt. Neben der technischen Anlage auf der flussabwärts gesehen linken Seite führt eine Treppe hinunter an die Obere Argen auf eine Kiesbank, die sicher in den kommenden Wochen gerne für kleine Badeausflüge genutzt werden wird.

Neu betoniert

Daneben befindet sich - ganz ähnlich wie an der Argeninsel – ein Rechen und ein Geschiebeschütz. Der Rechen sorgt dafür, dass Schwemmgut und Fische nicht in den Kanal geraten. Das Geschiebeschütz daneben ist groß genug, um auch dickes Geröll durchzulassen. Der alte Wehrkörper im Fluss wurde neu aufbetoniert und durch ein Schlauchwehr ergänzt. Der Schlauch wird mit Hilfe einer Pumpe mit Wasser auf bis zu einem Meter Höhe aufgefüllt und kann bei Hochwasser ganz einfach abgelassen werden.

Vom Wehr führt ein angenehmer Fußweg vorbei an den alten Balken und einem alten Schütz von der Vorgängeranlage von 1873, dem Bolzplatz und Schrebergärten, die von den Nutzern mit großer Sorgfalt angelegt wurden. Ein oberirdischer kleiner Bach wird gespeist von einem Gewässer vom Atzenberg. Darunter liegt eine Rohrleitung mit einem Durchmesser von 2,70 Metern, durch die das Argenwasser zum Düker und in den offenen Kanal geleitet wird.

Alte Turbine wird ausgestellt

Die Betonqualität des Kanals hatte sich nach dem Säubern als so gut erwiesen, dass nur punktuell größere Reparaturen notwendig waren. Die restlichen Kanalwände wurden nur verputzt. In einer Wand fand sich sogar die Unterschrift eines Arbeiters im Beton mit der Jahreszahl 1910. Dort, wo der Kanal in das Krafthaus mündete, wurden Gebäudeteile abgebaut, die für das neue Gebäude hinderlich sind. Zu sehen waren unter anderem rote Backsteinwände, die vom Vorgängerbau aus dem Jahr 1873 stammen und die in die neue Infrastruktur integriert wurden. „Wir haben zunächst die alte Turbine ausgebaut und werden sie später ausstellen – ähnlich wie in der ERBA. Strom erzeugen wir an dieser Stelle jetzt mit einer leistungsfähigen, doppelt geregelten Kaplanturbine“, wird Geuppert in dem Text widergegeben. Sie wird voraussichtlich 1,7 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern.

Termin für Eröffnungsfeier steht noch nicht fest

Die Stadtwerke Wangen investieren rund 3,5 Millionen Euro in die Anlage. Zunächst sind die Stadtwerke mit ihrem Strom über die Lechwerke als Direktvermarkter am Strommarkt vertreten. Rein rechnerisch wird zukünftig die Stadt die eigenen Liegenschaften zu rund 80 Prozent mit Strom aus eigenen Wasserkraftanlagen versorgen.

Wenn die neue Anlage ihren Probetrieb bestanden hat, soll es eine Eröffnungsfeier geben. Wann genau und in welchem Rahmen steht noch nicht fest.