Wasserglätte auf Autobahn sorgt für Unfälle

Wasserglätte auf der Autobahn dürfte die Unfallursache dafür gewesen sein, dass zwei Autofahrer am Dienstag auf der A 96 einen Unfall erlitten.

Ein 21 Jahre alter Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als er zwischen Kißlegg und Wangen während starken Regenfalls auf der nassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Audi A5 kollidierte mit der Mittelleitplanke. Wie sich im Nachgang herausstellte, hatte die Bereifung des Autos nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe. An Leitplanke und Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 17 000 Euro.

Auch auf Höhe der Behelfsfahrt Neuravensburg prallte ein Autofahrer kurz nach 7 Uhr in die Leitplanke. Er verlor auf nasser Straße die Kontrolle über seinen Seat, an dem bei der Kollision ein Schaden von rund 8000 Euro entstand. Der 44 Jahre alte Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat wurde abgeschleppt. Die Polizei weist aus diesem Anlass nochmals darauf hin, dass bei der Fahrt, ungeachtet der geltenden Höchstgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen ist.