Zu einem weiteren Highlight in seinem Jubiläumsjahr - 10 Jahre Treppenhausgalerie Karsee - hatte sich der Verein Kunst & Kultur rund um Karsee die Künstlerin Katharina Widmaier aus Bavendorf eingeladen. Seit mehr als 30 Jahren malt Katharina Widmaier. Erst nachdem ihr Mann, langjähriger Landrat im Kreis Ravensburg in Ruhestand ging, hat sie sich auf wiederholte Aufforderung von Freunden, einem breiten Publikum, der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Auf der Schwelle zwischen erlebter Landschaft und Abstraktion“ sieht die Künstlerin selbst ihre Arbeiten. Als Autodidaktin, Weiterbildung bei verschiedenen Malerinnen, ist ihre vierte Ausstellung unter dem Titel „Wasser - Weite - Wolken“ seit dem 11. September in Karsee zu sehen. Trotz trübem, regnerischem Wetter strömten zahlreiche Besucher*innen aus nah und fern zur Vernissage. Vor allem aus der Region war politische und wirtschaftliche Prominenz zugegen.

Die „Weite“ in den Werken vermittelte das Licht der Sonne sowie ein zartes bis Dunkelblau des Wassers und der Wolken. Neben großen Landschaftsräumen zeigen sich auch kleine Naturausschnitte. So ist es der Künstlerin gelungen, nicht nur in den breitformatigen Bildern das Thema der Ausstellung herauszuarbeiten, auch die kleinen Bildträger sind sehr fein skizziert. Es seien keine Landschaften, die sie genau so gesehen habe, eher erinnerte Stimmungen, oft viel später in Malerei umgesetzt, sagt Katharina Widmaier zu ihrer Malerei. Sie brauche keine Fotografie zur Gedächtnisstütze.

Fein perlend schwebten eindrucksvoll die Töne des Marimbaphons durch den Raum, gespielt von Jule Knoll, Hendrik Späth (beide Jugendmusikpreisträger, Musikschule Wangen). Alles zusammen eine wunderbare Harmonie von Kunst und Musik. Eingeführt in die Werke und das Schaffen der Künstlerin, auf eine besondere eindrucksvolle „Art“, haben Dr. Irene Pill und Dr. Bernd Maier wechselweise gegeben.

Ein Grußwort sprach OB Michael Lang, Wangen an die Künstlerin und an den Verein. Oft schon wurde die Landschaftsmalerei totgesagt, doch sie existiert bis heute. Zu sehen ist die Ausstellung mit rund 50 Werken bis zum 30. Oktober, donnerstags bis samstags, von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.