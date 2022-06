Was Wangens neuer SPD-Vorstand vor hat

Mehr Präsenz in den sozialen Medien, Engagement bei den Jungsozialisten (Jusos) und die Förderung des Parteinachwuchses: Das sind drei von mehreren Punkten, die sich der neue, stark verjüngte Vorstand der Wangener SPD Franziska Schließer und Matthias Hermann auf die Fahnen geschrieben hat.

Und auch lokal will man sich (wieder) einbringen: Traditionell nehmen die Sozialdemokraten an der Gemarkungsputzete teil, in diesem Jahr kommen Einsätze beim unter fehlenden Helfern leidenen Wangener Kinderfest hinzu. Dort stehen Dienste an der Kasse und am Einlass an, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Wir wollen uns als SPD Ortsverein in das gesellschaftliche Leben der Stadt einbringen und planen auch zukünftig weitere Beteiligungen“, sagt Franziska Schließer.

OSK-Entscheidung bewegt

Bei einer ersten Stammtischrunde in neuer Führungskonstellation ging es zusammen mit SPD-Stadträten aber auch um Kommunalpolitisches. Im Mittelpunkt stand dabei nach wie vor die Kreistagsentscheidung zu den Oberschwabenkliniken (OSK). Einigkeit bestand laut Schreiben darüber, dass man die neuerlich entstandene Unsicherheit in Bezug auf den langfristigen Fortbestand wichtiger Abteilungen vermieden hätte, wäre man den Anträgen der SPD-Kreistagsfraktion gefolgt.

In diesem Zuge gingen Teilnehmer auch mit Teilen der Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ ins Gericht. Darin waren dem SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzdenen Rudolf Bindig indirekt „populistische Aussagen“ zugesprochen worden.

Einsatz ist kein Populismus

Nach Ansicht von Fraktionschef Alwin Burth, Stadtrat Gerhard Lang und dem bisherigen Vorsitzenden und jetzigen Kassierer Martin Schmitt sei aber der Einsatz für den vollständigen Erhalt der Krankenhäuser alles andere als Populismus. Vielmehr sei er im Gegenteil notwendig, um ein klares Votum für die Gewährleistung der medizinischen Versorgung im großen Flächenkreis abzugeben.

Unabhängig davon kündigten die neuen Vorsitzenden, Franziska Schließer und Matthias Hermann an, künftig wieder regelmäßig in Präsenz im erweiterten Vorstand zusammenzukommen. Im Vier-Wochen-Rhythmus wird außerdem ein Stammtisch eingeplant. Die Termine werden laut Schließer und Hermann auch auf der Homepage der Wangener SPD (SPD-Wangen.de) sowie auf deren Facebook- und Instagram-Accounts bekanntgegeben.