Das machen die ehemaligen Jugendgemeinderäte aus Wangen heute

Die Stadt Wangen hat seit zehn Jahren einen Jugendgemeinderat. Als 2012 zum ersten Mal die neue Jugendvertretung als politisches Gremium gewählt wurde, war es neben Weingarten und Isny die Nummer drei in der Region. Aus diesem Anlass hatte die Stadt Wangen alle Jugendgemeinderäte in diesem Sommer eingeladen und an die 30 waren am Ende auch gekommen.

OB Michael Lang begrüßte sie laut Mitteilung der Stadt gemeinsam mit Vertretern der Fraktionen im Gemeinderat und zweier SPD-Vorstände im ehemaligen Baumwolllager in der Erba. Ebenfalls mit dabei waren Alexandra Weidmann und Marina Schmid, die von Beginn an die Arbeit des Jugendgremiums organisierten. Spannend war zunächst die Vorstellungsrunde, weil sich lange nicht alle Anwesenden kannten oder erkannten.

Wer die weiteste Anreise hatte

Mit am weitesten dürfte die Anreise für Laura Reutemann gewesen sein. Sie verbrachte zuletzt Zeit in Charleston, South Carolina, als Teaching Assistant und war tags zuvor zurückgekommen. Auch Anna Kalhorn legte einen vergleichsweise weiten Weg zurück. Sie forscht in Wien in Sachen Stadtplanung. Beide gehörten dem ersten Jugendgemeinderat an, der 2012 an den Start ging.

Samuel Jungblut, aus dem zweiten Jahrgang, hat sich laut Mitteilung als Polizist vor nicht allzu langer Zeit von Stuttgart nach Wangen versetzen lassen. Jakob Vochezer studiert Politik und Verwaltungswissenschaften und machte zum Veranstaltungszeitpunkt ein Praktikum bei der Stadt Wangen. OB Lang bescheinigte ihm viele Kenntnisse, die er auch schon als Jugendgemeinderat erworben hat.

Vom Jugendgemeinderat zum Stadtrat

Angesichts von Julian Weber, der von 2013 bis 16 im JGR mitwirkte und heute Teil der GOL-Fraktion im Gemeinderat ist, äußerte er die Hoffnung, dass irgendwann lauter frühere Jugendgemeinderäte bei den Kommunalwahlen kandidieren.

Die jungen Gäste nutzten prompt die Chance zum Austausch und zum Netzwerken, heißt es in dem Schreiben weiter. Denn auch dazu lud OB Lang die jungen Leute ein. Er erinnerte an die Initiatoren, die die ersten Wahlen überhaupt ermöglichten. Denn sie alle arbeiteten an dem Konzept der Jugendvertretung mit, wissend, dass sie zu alt sein würden, um darin mitzuwirken. „Es braucht immer Initiativen, damit etwas entstehen kann“, sagte Lang.

Bei der Runde über das Landesgartenschaugelände staunten die jungen Leute nach Angaben der Stadt nicht schlecht, was sich hier getan hat und noch tut. Patricia Hack, ebenfalls aus dem ersten JGR-Jahrgang, erzählte, dass sie als Schülerin einmal bei einer Übung des Katastrophenschutzes als „Opfer“ im Bereich der alten Arbeiterhäuser war. Sie fand es sehr erstaunlich, wie sich das Areal entwickelt.

OB Lang hob laut Mitteilung jene Punkte besonders hervor, die junge Menschen interessieren könnten: Sportanlagen wie die neue, im Bau befindliche Reitanlage, die Spielplätze, der geplante Aussichtsturm, der DAV-Kletterturm, die Anlagen, die im Sportpark entstehen und die neuen Radwegverbindungen. Die Führung endete im Alten Feuerwehrhaus.