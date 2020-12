Was im Jahr 2021 in und um Wangen passieren könnte

Die Ausgangssperre in Baden-Württemberg gilt auch an Silvester. Das heißt, es ist nicht erlaubt nach 20 Uhr und vor 5 Uhr morgens die Wohnung zu verlassen – es sei denn, man hat einen triftigen Grund. Ein Feuerwerk um Mitternacht zu zünden zählt nicht als triftigen Grund. Außerdem ist der Verkauf von Feuerwerksprodukten in diesem Jahr verboten. Auf belebten Plätzen und Straßen ist Pyrotechnik komplett verboten, Böllern kann man folglich nur im eigenen Garten – wenn Produkte aus dem Vorjahr übrig sind.