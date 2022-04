Was eine kleine Wangener Kapelle einst mit Leprakranken zu tun hatte

Normalerweise sind die Türen der geschichtsträchtigen Wangener Sattelkapelle an der Ausfallstraße in Richtung verschlossen. Am kommenden Sonntag ändert sich das. Interessierte können sich dann über die Geschichte des kleinen Gotteshauses informieren und sich gleichzeitig ein Bild vom schlechten baulichen Zustand machen.

Dieser Ausschnitt der berühmten Landtafel von Johann Andreas Rauch von 1617 kennzeichnet das Gebäudeensemble rund um die Sattelkapelle als Wangener „Siechhaus“. (Foto: Wiltsche)

Die Sanierung ist Ortsheimatpfleger Stephan Wiltsche ein großes Anliegen. Er organisiert im Rahmen des Altstadt- und Museumsvereins (AMV) am Sonntag die Führung dort. Vorab gibt er in der „Schwäbischen Zeitung“ bereits einen Einblick in die lange und wechselvolle Historie der Kapelle und des ehemaligen Leprosenhauses. Nachfolgend Wiltsches Text:

Eine der ältesten Sozialeinrichtungen Wangens

Die Kapelle ist Teil einer der ältesten Sozialeinrichtungen der ehemaligen Reichsstadt Wangen. Spätestens seit der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde das sogenannte Leprosorium angelegt. Es diente zur Absonderung von Wangener Bürgerinnen und Bürgern, die an ansteckenden Krankheiten wie der Lepra litten, daher der Name.

Da damals gegen Infektionskrankheiten „kein Kraut gewachsen“ war, man also keine wirksame Behandlung kannte, versuchte man die Betroffenen durch eine amtliche Krankenschau zu identifizieren, um sie danach sofort zu isolieren.

Die lebendig Todgesagten stieß man aus der familiär geprägten Lebensgemeinschaft der Stadt aus. Sie mussten sich danach von den Gesunden fernhalten. Sich nähernden Nichterkrankten mussten sie fortan ihre Anwesenheit etwa durch warnende Klappergeräusche anzeigen. Das soziale Elend, das dadurch entstand, kann man leicht nachvollziehen. Gerade deshalb sorgten die Verantwortlichen der Stadt für das – wenn auch karge – Überleben seiner eigenen Glieder im „Siechhaus“, wie es Johannes Andreas Rauch auf seiner Landkarte von 1617 beschrieb.

Gebäude-Ensemble weitgehend erhalten

Das Gebäude-Ensemble des ehemaligen Leprosoriums ist bis heute weitgehend erhalten. Zu ihm gehören mehrere einstmals ummauerte Gebäude: Unmittelbar neben der Kapelle das ehemalige Gasthaus zum Sattel – vormals die Lepra-Seuchenstation – ein weiteres Wohnhaus sowie der landwirtschaftliche Teil zur weitgehenden Selbstversorgung der Insassen. Wer heute in einem nahen Tobel nicht unweit der Kapelle sucht, der kann sogar noch die Reste der Brunnenstube finden, die der eigenen Wasserversorgung diente.

Aller Voraussicht nach gehörte einst noch ein kleiner eigener Friedhof zur Vollständigkeit einer solchen Leprastation. Nicht zufällig war das Gebäudeensemble an einer der großen Reichsstraßen platziert, ermöglichte dies doch den Vorbeireisenden das Geben von Almosen an die kranken Insassen.

Himmelsrichtung als Symbolik

Wie ein Vergleich mit allen noch erhaltenen Leprosenhäusern in Oberschwaben erlaubt, steckt hinter der Tatsache, dass diese stets im Westen einer Ansiedlung erbaut wurden, eine tiefere Symbolik. Diese Himmelsrichtung galt dem mittelalterlichen Menschen als die Seite des Todes, ging doch darin die lebenspendende Sonne unter und eröffnete die Dunkelheit der Nacht.

Ganz im Gegensatz dazu war die Kapelle selbst beim Bau an der aufgehenden Sonne orientiert worden. Sie sollte den darbenden Insassen des Siechenhauses allein baulich und ebenso durch den liturgischen Kult an ihrem im Osten aufgestellten Altar Hoffnung spenden auf eine jenseitige Erlösung. So wird schnell ersichtlich, dass das Gebäude der Kapelle die als heilsnotwendig betrachtete Seelsorge der Kranken gewährleisten sollte, während das Leprosenhaus der Leibsorge und dem körperlichen Überleben diente.

Rezept für Fastenspeise im Stiftungsbrief

Kurioserweise ist der Nachwelt in einem Stiftungsbrief das Rezept einer mittelalterlichen Fastenspeise des Wangener Leprosenhauses überliefert worden. Letztlich gingen leibliche und seelische Fürsorge der Stadtväter selbstverständlich Hand in Hand. Viele Jahre später wurde unglücklicherweise das zusammengehörende Ensemble getrennt, die eigentliche Unterkunft des Leprosenhauses privat verkauft. Es ist bis in jüngster Zeit noch bei vielen Wangenern als Gasthaus im Gedächtnis. Deren Wirte sahen sich lange noch als Mesner und Wächter über die Nikolaus-Kapelle, die noch immer im Besitz der Wangener Spitalstiftung ist.

Eine Sanierung der Sattel-Kapelle steht dringend an. Die Stadt Wangen möchte auf Anregung der Ortsheimatpflege mit Unterstützung des Altstadt- und Museumsvereins Wangen und zusammen mit engagierten Bürgern der Stadt das Kapellengebäude für die Nachwelt erhalten. Mithilfe von Spenden könnte ein großer Schritt dazu getan werden. Der Tag der offenen Tür, veranstaltet vom AMV und der Ortsheimatpflege Wangen, möchte die Besonderheit des heute verschlossenen Ortes ins Bewusstsein heben.