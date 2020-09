Was die neue Theatersaison in Wangen bietet

Das Kulturamt und die Kulturgemeinde Wangen laden zum Theater-Saisoneröffnungsabend am 1. Oktober, ein. Zum ersten Mal findet er beim Jazzpoint in Beutelsau statt, wie die Stadt mitteilt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wie gewohnt erwartet die Besucher laut Mitteilung ein buntes Programm mit Live-Musik und verschiedenen Beiträgen rund um das Theater. Schauspieler und Intendanten der Bühnen aus Esslingen, Tübingen und Melchingen sowie Mitglieder der Kulturgemeinde stellen die bevorstehenden Aufführungen vor. Unterhaltsam und informativ geben sie Einblick in die Stücke und Inszenierungen, heißt es weiter. Zwischen den Wortbeiträgen tritt das Allgäu Jazz Quintett auf und entführt das Publikum in die goldene Zeit des Mainstreams und Swing. Auch für Lob, Tadel und Fragen besteht Gelegenheit.

Zum Auftakt der Theatersaison ist am 16. Oktober die Württembergische Landesbühne mit „Der Vorleser“ zu Gast, einem Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von Bernhard Schlink. Es folgen Gastspiele des Theaters Lindenhof Melchingen („Chaim und Adolf“ am 17. und 18. November), der Württembergischen Landesbühne Esslingen (Weihnachtstheater „Urmel aus dem Eis“ am 6. Dezember 2020, „Der goldne Topf“ am 28. Januar 2021, „Backbeat – die Beatles in Hamburg“ am 21. Februar 2021), des Landestheaters Tübingen („How to date a feminist“ am 12. März 2021) sowie der Badischen Landesbühne Bruchsal („Ein Volksfeind“ am 17. April 2021).