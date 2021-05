Was die Menschen um die Pfingsttage herum in früheren Jahrzehnten bewegte

Während vor 70 Jahren die Stadtkapelle Wangen bei einem Wertungsspiel in Immenstaad am Bodensee mit der besten Note „Vorzüglich“ ihr wohlverdientes Diplom in Empfang nehmen konnte, setzten 60 Wangener Autobesitzer mit einer Allgäuer Blütenausfahrt für Schwerkriegsbeschädigte „ein schönes Zeichen innerer Anteilnahme“. Zur gleichen Zeit wurde bei Pianistin Edeltraud Meßmer die gute Tradition der „Hauskonzerte“ gepflegt. Vom Madrigalchor vorgetragene Chorsätze und Kanons alter und neuer Meister kamen dabei ebenso zu Gehör wie Lieder von Schubert und Schumann und eine „fein ausgedeutete Sonatine für Violine und Klavier“.

Etwas über die Pfingstrose

60 Jahre ist es her, dass die Heimatzeitung Überlegungen zur „beliebtesten Insassin unserer Gärten“ anstellte: die Pfingstrose. Auch wenn sie ursprünglich aus fremden Ländern stamme, so habe man dies doch schon lange vergessen, denn: „Bei uns ist sie alt und ehrwürdig geworden.“ Die Fülle der Namen, die man den prunkenden Blumen gegeben habe, beweise deren Beliebtheit allein schon zur Genüge.

So nenne sie der Volksglaube wegen ihrer zugeschriebenen Heilkräfte auch Gichtrose. Und als Zierde der ländlichen Gärten, deren Besitzer ihre Farbenpracht liebten, wäre sie in manchen Gegenden zur Bauernrose aufgestiegen. Aber poetische Gemüter hätten auch die Bezeichnung Königsrose für sie geprägt, was gar nicht unrecht sei. Die Begründung hier kam gleich hinterher: „Sind ihre Blumenblätter nicht weich und dicht wie kostbarste Seide - und haben sie nicht die Farbe der Krönungsmäntel?“

Oskar Farny wird gewürdigt

Vor 50 Jahren würdigte die Stadt Wangen Minister a.D. Oskar Farny mit der offiziellen Verleihung des Ehrenbürgerrechts. Der Gemeinderat hatte dies aus Anlass des 80. Geburtstags von Farny bereits im April einmütig beschlossen. Oberbürgermeister Jörg Leist wertete das Ergebnis als ein Zeichen, „dass die Lebensarbeit des Tatmenschen Oskar Farny verstanden worden sei“. Insbesondere erwähnte Leist auch die entscheidende Mithilfe des Ehrenbürgers bei der Verwirklichung des großen Wohnungsbau- und Sportparkprojekts im Stadtteil Waltersbühl.

Eine Reise wirbelt Staub auf

Schon wieder 40 Jahre ist es her, dass die geplante Flugreise des Wangener Jugendblasorchesters in die Türkei zur Teilnahme an den „Internationalen Istanbuler Festtagen“ im Gemeinderat erheblichen Staub aufwirbelte. Die Ursache dafür bildete der Antrag des Orchesters auf eine Förderung durch die Stadt in Höhe von 2000 DM. Nachdem der entsprechende Antrag mit knapper Mehrheit abgelehnt worden war, führte nur wenige Minuten ein von Stadtrat Arnulf Sohler „raffiniert formulierter“ Antrag doch noch zum Erfolg.

Sohler hatte darin vorgeschlagen, die Fördersumme nicht aus allgemeinen Steuermitteln, sondern einmalig aus dem Sondertopf zur Förderung von Musikfreizeiten zu bestreiten. Sohler sah in dieser Lösung ganz offensichtlich eine Art „Ei des Kolumbus“. Anders jedoch die Stadträte Dingler und Höch. Sie empfanden dies als eine „unfaire Umgehung der ersten Entscheidung“ (Dingler) beziehungsweise als eine „gelinde gesagt ganz große Sauerei“, wie Höch seine Empörung ausdrückte. Er kündigte an, „diese Entscheidung so nicht hinzunehmen“.