Was die Kißlegger und Wangener Fasnet eint

Von Wangen im Allgäu im Osten über Ehingen an der Donau und Sachsenheim im Norden bis Offenburg und Endingen am Kaiserstuhl im Westen bis Bad Säckingen, sowie die schweizerischen Städte Willisau und Berschis (bei Sargans) reicht es, das Gebiet der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte – kurz VSAN genannt. Am 16. November 1924 wurde sie gegründet und umfasst heute 68 Zünfte, die in acht Fastnachtslandschaften unterteilt sind. Mit der Gründung der VSAN schlossen sich damals historische Narrenzünfte zusammen, um gegen die Fastnachtsverbote der Regierungen Badens, Hohenzollerns und Württembergs vorzugehen. Die VSAN als älteste Narrenvereinigung im deutschen Südwesten sieht sich in der Pflicht, Brauchtum und Kulturgut der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu erhalten, zu bewahren und zu pflegen. Seit langer Zeit herrscht bei der VSAN im Übrigen ein Aufnahmestopp für neue Zünfte. Mehr Informationen zum Verband und all‘ seinen Mitgliedsvereinen gibt es online unter www.vsan.de.