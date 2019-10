Warum die Wangener immer noch gerne in ihr kleines Kino gehen

Fünf Jahre sind seit der Wiedereröffnung des Wangener Kinos bereits vergangen. Warum reizt der Besuch des vergleichsweise kleinen Lichtspielhauses in der Lindauer Straße die Menschen heute immer noch? SZ-Mitarbeiterin Lisa Mair hat sich bei einigen Kunden umgehört.

Die 16-jährige Marisa da Goncales aus Wangen sagt dazu: „Ins Kino zu gehen ist eine einzigartige Sache.“ Im Kino würde man den Film anders realisieren als daheim und man bekäme auch ein ganz anderes Gefühl, das man an einem normalen Fernseher nie erzeugen könne. Auch sei man im Kino eher dazu geneigt, seine Emotionen zu zeigen, zu lachen und zu weinen. „Ich mag es, wenn der ganze Kinosaal lacht.“ Sie sei dankbar, dass es in der Stadt überhaupt ein Kino gibt, was nicht selbstverständlich sei. Ihrer Meinung nach ist das Reizvolle am Lichtspielhaus, „dass es nicht so überfüllt ist“.

Der Wangener Max Dörfer liebe es ins Kino zu gehen, weil man neue Filme früher anschauen kann und deshalb besser mitreden könne. Auch sei es eine gute Gelegenheit, mit seinen Freunden Zeit zu verbringen. Ein größeres Kino halte er nicht für nötig, da es mit mehr Lärm verbunden sei. Er findet, dass das Lichtspielhaus seinen Zweck sehr gut erfülle. Man kenne das Personal, es sei sauber und sehr „schnuckelig“. Da er das Gefühl habe, dass die besten Filme ohnehin eher im Winter laufen, gehe er im Sommer weniger ins Kino. Mit den angebotenen Filmen im Lichtspielhaus sei er sehr zufrieden.

Peter Vonier aus Wangen bevorzugt einen Kinobesuch vor Netflix und Co. Ihm komme es gar nicht unbedingt auf das Filmgenre an. „Es muss mich einfach interessieren.“ Das Lichtspielhaus in Wangen sei in seinen Augen sehr gemütlich, familiär und erinnere ihn an früher. Dazu gehören seiner Meinung nach das besondere Ambiente und die Musik. In Wangen würden zudem die neuesten Filme laufen. „Das Personal ist auch super nett und man fühlt sich wohl. Hier kennt man einfach die Leut’“, sagt er.

Die Wangenerin Jutta Schikora mag das Gefühl, vom Sound umhüllt zu werden und ganz in dem Film zu versinken. Auch die große Leinwand und der Duft von frischem Popcorn haben es ihr angetan. Für sie sei das Wangener Kino „klein und schnuckelig“ und habe etwas Nostalgisches an sich. Das Personal sei sehr zuvorkommend, persönlich und nett. „Ich habe keine Wünsche offen.“ Sie spricht sich klar gegen ein größeres Kino in Wangen aus, da ansonsten die Preise ansteigen würden.

In den Augen der 16-jährigen Loredana Hem ist das Lichtspielhaus ein Treffpunkt für Menschen und besonders für Jugendliche. Das liege unter anderem daran, dass die Preise niedrig und eindeutig billiger als in anderen Kinos seien. Allerdings würde sie es freuen, wenn die Filme früher gezeigt werden würden, was in anderen Kinos beispielsweise der Fall sei. Ihr würden außerdem „ein paar mehr Grusel- und Liebesfilme“ im Programm gefallen.

Der Wangener Jens Gölitzer gehe hauptsächlich wegen der 3D-Filme ins Kino, da dies zuhause mit DVDs oder Streamingdiensten nicht optimal funktioniere. Auch die Möglichkeit, Filme früher anschauen zu können, der laute Sound und die große Leinwand locken ihn dorthin. In seinen Augen würden die Filme „sehr schön“ abwechseln und die Mischung sei sehr gelungen im Wangener Kino. Die Auswahl sei etwas eingeschränkt, was aber in Ordnung sei. Jedoch habe der Wangener auch ein paar Dinge zu bemängeln. Beispielsweise vermisse er im Lichtspielhaus eine Klimaanlage, weshalb er im Sommer lieber in andere Kinos fährt – trotz des höflichen und freundlichen Personals in Wangen.