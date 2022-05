Ergebnisse der Umfrage: Deshalb ist den Menschen das Krankenhaus so wichtig

Am Dienstag, 3. Mai, stellen die Gutachter des Büros BAB die Ergebnisse ihres Gutachtens vor inklusive vier möglicher Varianten zur künftigen Struktur der OSK. Die Sitzung wurde wegen des großen öffentlichen Interesses von Grünkraut nach Schlier-Wetzisreute verlegt (dort ist die Halle größer) und beginnt um 14.30 Uhr. Ab 13.30 Uhr ruft das Krankenhausbündnis Bodensee-Oberschwaben zu einer Kundgebung vor der Halle auf.

Am Dienstag, 10. Mai, befasst sich der Wangener Gemeinderat öffentlich mit der Krankenhausstruktur. Beginn der Sondersitzung in der Stadthalle ist um 19 Uhr. Außerdem soll es am Dienstag, 17. Mai, ab 18 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle, eine Bürgerinformation zu dem Thema geben.