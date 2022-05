Wangens Wohnmobilstellplatz ist von Beginn an sehr beliebt

Unter Reisenden hat sich die Kunde offensichtlich wie ein Lauffeuer herumgesprochen: Der neue, Anfang Mai eröffnete Wohnmobilstellplatz unterhalb des Gehrenberg ist regelmäßig gut bis bestens mit Fahrzeugen gefüllt. Gleich am ersten Wochenende war das Gelände sehr gut frequentiert. Ein Trend, der sich seither weitgehend fortgesetzt hat.

Zum Start kaum mehr freie Plätze

44 Wohnmobilen bietet der neue Platz Raum, berichtet die Wangener Stadtverwaltung. Und am ersten Wochenende musste man unter diesen freie Lücken quasi mit der Lupe suchen. Ganz so groß wie zum Start ist der Andrang inzwischen nicht immer, vor allem unter der Woche, aber die Zahlen des Gästeamts sprechen für sich: Seit dem Eröffnungstag am 5. Mai und bis zum Dienstag bilanziert der stellvertretende Leiter Michael Felder genau 360 elektronisch gezählte Übernachtungen.

Bislang kaum Werbung

Die Zahl bezieht sich auf Fahrzeuge. Das Gästeamt geht aber davon aus, dass in jedem Wohnmobil im Schnitt zwei Menschen unterwegs sind, was 720 unabhängig reisenden Wangen-Touristen gleichkommt. „Das ist sehr, sehr gut – in nicht einmal 19 Tagen“, so Felder. Vor allem, weil das Gästeamt bislang noch kaum Werbung für den neuen Stellplatz gemacht habe.

Welche Fachmagazine eingestiegen sind

Lediglich in dem einschlägigen Fachmagazin „Top-Platz“ habe man im Vorfeld eine Anzeige geschaltet, mit dem Hinweis, dass Wangen nach längerer Unterbrechung wieder über einen festen Anlaufpunkt für Reisemobilisten verfügt. Offenbar mit Erfolg: „Wir konnten uns danach vor Anrufen kaum retten“, so Felder. Viele Interessenten hätten bereits den früheren Platz gekannt, dürften also Wangen-Liebhaber sein.

Inzwischen ist auch „Top-Platz“-Mitbewerber „Promobil“ eingestiegen und hat dem neuen Angebot kürzlich einen Besuch abgestattet. Was jetzt nach Angaben Felders noch fehlt, sind weitere, vom Gästeamt selbst zu befüllende Fachportale. Das folge jetzt sukzessive.

Was der Stellplatz bietet

Nach vielen Monaten als Langzeitbaustelle gibt der neue Stellplatz zwischen Südring, Bahndamm und Gehrenberg-Sportplätzen spätestens seit der Eröffnung ein ansprechendes Bild ab. Die Stellflächen selbst sind gepflastert, der Straßenraum ist asphaltiert. Ein Teil der Bäume wurde vom Vorgänger im Vorderen Ebnet umgepflanzt. Die Buchenhecke, die auch als Sichtschutz gedacht ist, grünt sich gerade ein.

Dazu gibt es Stromladesäulen, Anlagen zur Versorgung mit Frischwasser wie zur Entsorgung von Schmutzwasser. Im Herbst/Winter 2022/2023 ist laut Stadt zudem eine Realisierung des geplanten Sanitärhäuschen mit WCs und Waschmöglichkeiten vorgesehen.

Nach und nach sollen überdies auch Wlan, eine Relaxliege, eine Radstation und eine Infosäule mit Informationen zur Stadt, zu Veranstaltungen und zu vielem mehr auf dem Platz zu finden sein.

So funktioniert das Bezahlen

Neu ist das Bezahlsystem auf dem Platz, heißt es seitens der Verwaltung weiter: Wo früher ein Platzwart vorbeiging und persönlich die Miete kassierte, erledigt diesen Job jetzt am Ende eines Aufenthalts ein Kassenautomat.

Das Parkticket ist mit einem QR-Code ausgestattet, über den auch die Strom- und Frischwassersäulen aktiviert und dann zuletzt abgerechnet werden können. Ebenfalls in der Standgebühr enthalten ist die Kurtaxe. Möglich ist es jetzt auch mit EC-Karte oder Kreditkarte zu zahlen.

Apropos Standgebühr. Die liegt bei 15 Euro pro Tag beziehungsweise 24 Stunden. Andernorts übliche Stundentarife bietet die Stadt laut Felder ganz bewusst nicht an. Und auch auf Vorab-Reservierungen verzichte man. Allerdings lohne sich für Reisende von unterwegs durchaus ein Anruf im Gästeamt, um zu erfahren, ob noch ein Plätzchen frei ist.