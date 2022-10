Wangens Stürmer Jan Gleinser will immer in Bewegung sein

Heimspiel gegen einen starken Aufsteiger

Der FC Wangen erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Allgäu-Stadion) den starken Aufsteiger Schwäbisch Hall. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Schift ist sehr diszipliniert und macht wenige Fehler. Daniel Martin ist der Spieler im Mittelfeld, der die Bälle geschickt verteilt. Die beiden Stürmer Günter Schmidt (sechs Tore) und Johann Kjartsson (drei) sind schnell und torgefährlich. Die Stärke der Sportfreunde ist das Umschaltspiel nach Ballgewinn. Der FC Wangen darf sich gegen so einen tiefstehenden Gegner keine entscheidenden Fehler erlauben. Nach der 1:5-Niederlage beim SSV Ehingen-Süd stehen die Allgäuer zu Hause in der Pflicht, Punkte zu holen, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Eine konzentrierte Leistung von der ersten bis zur letzten Minute ist gefragt, um am Samstag zu bestehen. Dass Schwäbisch Hall nicht unverwundbar ist, zeigt die 0:4-Niederlage beim SC Geislingen. (to)