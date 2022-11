Wangens Stadtsanierung läuft seit 50 Jahren

Die Altstadt gilt als beliebtes Schmuck- und Herzstück Wangens und ist Zentrum für Handel, Gastronomie sowie viele Veranstaltungen. Dass sie dies ist, liegt nach Einschätzung der Stadtverwaltung auch am seit inzwischen 50 Jahre lang laufenden Sanierungsprogramm.

Deshalb gibt es am Freitag, 18. November, um 19 Uhr eine Feierstunde im großen Sitzungssaal des Rathauses. Dabei geht es laut Ankündigung mit der notwendigen Sanierung der Sattelkapelle auch um Fragen der Zukunft.

Wie die Stadt geschmückt wurde

Vor 50 Jahren begann die Stadt Wangen, sich der alten Bausubstanz in der Altstadt zu widmen und sie denkmalgerecht zu erhalten. Aber nicht nur das. Nach und nach wurde die Stadt mit Auslegern, Brunnen und Skulpturen geschmückt, von denen jene der letzten privaten Eigentümerin der Eselmühle, Maria Neff, am Eingang des Stadtmuseums die jüngste ist, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit ihr schließt sich auch ein Kreis, denn mit dem Kauf der Eselmühle durch die Stadt Wangen unter Alt-OB Jörg Leist wurde ein Meilenstein für die Stadtsanierung gelegt“, berichtet die Stadt weiter.

Diese Akteure kommen zu Wort

Am Freitagabend werden Akteure vergangener Projekte und der Gegenwart in Interviews Rede und Antwort stehen und die Altstadtsanierung aus ihrem jeweiligen ganz persönlichen Blickwinkel betrachten. Nach der Begrüßung und Einführung durch OB Michael Lang und einem historischen Blick auf die Geschichte der Altstadt durch Stadtarchivar Rainer Jensch übernimmt Ortsheimatpfleger Stephan Wiltsche als Moderator die Interviews.

Alt-OB Jörg Leist, der langjährige Sanierungsbeauftragte Joachim Scheible sowie der frühere und der aktuelle Vorsitzende des Altstadt- und Museumsvereins, Hans-Dieter Bahr und Theo Keller kommen zu Wort.

Blick auch Richtung Zukunft

Zu Wort kommen sollen auch Elisabeth Hensler als Vertreterin der aktuell aktiven Eigentümer in der Altstadt sowie Martin Schwenger, der seit sieben Jahren vonseiten der Stadt die Sanierungstätigkeit in der Altstadt koordiniert. Mit Michael Lang wird Stephan Wiltsche den Blick über die Altstadt hinaus auf die Erba samt Landesgartenschau und die gesamte Stadtsanierung mit ihren Zukunftsaufgaben werfen.