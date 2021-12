Anfang Dezember ist sie zu haben: Alles rund um die neue Park-Vignette in Wangen

Ab 1. Januar gilt eine neue Gebührenordnung auf den Parkplätzen in der Wangener Kernstadt und in deren Umfeld. Sämtliche Parkplätze in der Innenstadt sind dann gebührenpflichtig. An Pendler richtet sich das Angebot einer Parkvignette. Die ist bald zu haben.

Hier gilt die Vignette:

Folgende Parkplätze können laut Stadt künftig ausschließlich mit Vignette genutzt werden: Stadthalle (P3), Jahnstraße (P4), Kanalweg (P5 und Längsparker), Stadion (P7), Im Niederdorf (P8), Im Ebnet (P9, ohne Längsparker), Kneippweg, Bahnhofstraße (Adlergebäude) und Weißgerberweg.

Die Vignette gilt neben dem Parkschein aus dem Automaten oder dem Handyparken auf folgenden Plätzen: Argencenter (P15), Aumühleweg (P2), Scherrichmühlweg (P14) und Scherrichmühlweg (gegenüber Sport Jakob).

So sieht die Parkvignette aus, die ab Januar in Wangen eingeführt wird und die 100 Euro jährlich kosten wird. (Foto: Stadt)

Auf allen übrigen Parkplätzen in der Kernstadt bleibt es beim Bezahlen mit Parkschein oder Handy. Die Gebührenpflicht gilt montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14.

Hier gibt es die Vignette:

Die Jahresvignette kann jeweils bereits im Dezember gekauft werden. Sie gilt dann bis Ende Januar des übernächsten Jahres. Das bedeutet: Die Vignette für 2022 kann ab dem 6. Dezember gekauft werden. Sie behält dann bis Ende Januar 2023 ihre Gültigkeit. Die Vignette ist im Bürgeramt, im Gästeamt und in den Ortsverwaltungen erhältlich.

Eine Jahresvignette kostet 100 Euro. Wer die Vignette später braucht, bezahlt auch weniger: ab dem 1. April 80 Euro, ab dem 1. Juli 60 Euro und ab dem 1. Oktober 40 Euro.

So sieht die Vignette aus:

Die Vignette ist rund und für das Jahr 2022 in Blau gehalten, wobei die Farbe jährlich wechselt, teilt die Stadt mit. Sie ist an die Windschutzscheibe zu kleben, ähnlich wie das von Autobahnvignetten in den Nachbarländern bekannt ist. Die Vignette zeigt neben der Silhouette der Altstadt auch das Stadtwappen und trägt eine individuelle Nummer und die jeweilige Jahreszahl.

Die Vignette wird in unbegrenzter Stückzahl ausgegeben. Das heißt: es gibt damit keinen Anspruch auf einen freien (Wunsch-)Parkplatz.