Wangens Kinderfest ist viel älter als gedacht – und vielleicht gar älter als Ravensburgs Rutenfest

Das Wangener Kinder- und Heimatfest hat wesentlich ältere Wurzeln als bisher bekannt ist. Bei einer Recherche in den 400 Jahre alten „Säckelmeisterbüchern“ stieß Stadtarchivar Rainer Jensch auf bisher völlig unbekannte Belege. Unter der Rubrik „Zehrung und Schenkwein“ fand er die Ausgaben für die beiden Schulmeister und deren Frauen, sowie für die Schüler der lateinischen und deutschen Schule, die im Anschluss an das „Rutengehen“ für die dazugehörenden Festlichkeiten aufgewendet wurden.

Was der Archivar gefunden hat

Was er gefunden hat, berichtet Jensch in einer Mitteilung der Stadt: „In den Säckelmeisterbüchern findet sich der Eintrag: ‚Auf Dienstag den 17. Juli 1612 sind beide Herren Schulmeister mit den Kindern in die Ruten gezogen, hernach bei mir im Rat auf die Kinder an Wein…, um Brot auf die Kinder…, um Krießbeer [Kirschen], meine Herren mit den Herrn Schulmeister verzehrt…, jeden Schulmeisters Frau ein Quart Wein…‘.

Erstmals sind diese Einträge ‚so über die Knaben und Mädle gangen, so sie in die Ruten gangen‘ für das Jahr 1604 nachzuweisen. Als die Herren Schulmeister im Jahr 1623 mit den Kindern ‚in Rueten gewesen‘, ließ sich die Stadt den Wein, das Brot und die Kirschen eine namhafte Summe von über 18 Gulden kosten.

30-jähriger Krieg warf Schatten über die Stadt

Doch mit dem reichsstädtischen Glanz, wie er auf der weit bekannten Stadttafel von Johann Andreas Rauch noch bis zum heutigen Tag aufscheint, sollte es schon bald vorbei sein. Zu dieser Zeit warf die Furie des 30-Jährigen Krieges bereits ihre dunklen Schatten über die Allgäustadt.

Das Kinderfest im Wandel der Zeit, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1922. (Foto: Stadtarchiv)

Für den Brauch des ‚Rutengehens‘ gibt es unterschiedliche Erklärungsversuche. Sehr wahrscheinlich zogen die Lehrer mit ihren Schülern vor die Tore der Stadt, um von den Feldsträuchern jene Weiden- oder Haselnussruten abzuschneiden, die den Lehrern im kommenden Schuljahr zur Züchtigung der Schüler dienen sollten. Der Gebrauch von Ruten zur Erziehung der Schüler gehörte noch bis ins letzte Jahrhundert zum Schulalltag. So ist die Rute in den Bildern des Mittelalters meist als ‚Amtszeichen‘ der Lehrer zu sehen.

Ruteneinholen als Zäsur

Dass mit dem Ritual des festlichen Ruteneinholens zugleich die Zäsur zwischen zwei Schuljahren gefeiert wurde, belegen die Ausgaben für den Schenkwein. Dieser wurde nicht nur den Lehrern und der Obrigkeit verabreicht, sondern diente auch den Schülern zum Genuss. Bei dem Ausgabeposten ‚Brot‘ dürfte es sich um besondere Gebäcke gehandelt haben. Beispielsweise wurden bei einer Niederwangener ‚Schulschankung‘ im 19. Jahrhundert die sogenannten ‚Schulbretzgen‘ verteilt.

Dieses Foto zeigt den Ausschnitt aus dem Rechnungsbuch von 1604, der Beleg für das Rutengehen ist. (Foto: Stadt/sum)

Bemerkenswert ist, dass die Wangener Schüler mit ‚Kriesen‘ bedacht wurden. Diese Kirschen dürften ihnen den bitteren Geschmack bezüglich der Ruten etwas versüßt haben. Im belegbaren Zeitraum von 1604 bis 1623 fanden die Festlichkeiten während der Sommermonate Juli und August statt.

Weitere bekannte Schülerfeste

Auf das Ruteneinholen gehen bis heute noch einige bekannte Schülerfeste im süddeutschen Raum zurück. Für das traditionsreiche Ravensburger Rutenfest stammt der erste urkundliche Beleg aus dem Jahr 1645. Auch in Wangen wird das alte Brauchtum seine Fortsetzung gefunden haben. Der für das Jahr 1798 belegbare sogenannte ‚Schulherrentag‘ war sicher eine Feier in dieser Tradition.

Wie das Kinderfest zu seinem Namen kam

Nachdem Wangen seine Souveränität als Reichsstadt verloren hatte, ist für die bayrische Ära der Stadtgeschichte für das Jahr 1808 eine ‚Schulpreisungsfeierlichkeit‘ belegt. Unter königlich-württembergischer Landeshoheit ergeht schließlich im Jahr 1832 im Wangener Oberamtsblatt ein ‚Aufruf an Kinderfreunde‘, mit ihren Spenden ein ‚kleines Kinderfest‘ zu ermöglichen.

Das Foto zeigt den Umzug beim ersten Kinderfest nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1948. (Foto: Stadtarchiv)

Mit dessen großem Erfolg war nun der Name für das bis heute gefeierte Stadtfest gefunden. Die Wurzeln des Wangener Kinderfestes reichen jedoch erheblich weiter in die Vergangenheit zurück als sein Name.“

Und in der Quintessenz heißt das auch: Mit den Wurzeln im Jahre 1604 könnten die Ursprünge für Wangens Kinderfest noch älter sein als die des Ravensburger Rutenfests sein. Dessen Anfänge sind für das Jahr 1645 belegt.